Ο Ισπανός κόουτς θα ανακοινώσει το πρωί της Κυριακής τις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το ταξίδι στην Αστάνα.

Ο Ισπανός προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναμένεται να ανακοινώσει το πρωί της Κυριακής την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καϊράτ για την League Phase του Champions League (που θα γίνει την προσεχή Τρίτη στην Αστάνα στις 17.30). Η αποστολή που θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Κυριακής για το Καζακστάν για ένα ταξίδι περίπου 6 ωρών. Ο τραυματίας Ρέτσος θα είναι εκτός και από εκεί και πέρα άλλα σοβαρά προβλήματα δεν έχουν προκύψει (παρότι οι Ροντινέϊ και Μπιανκόν χτύπησαν στον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ). Εκτός απροόπτου η ερυθρόλευκη άμυνα του Σαββάτου θα έχει μία αλλαγή (Κοστίνια αντί Ροντινέϊ).

Κατά τα λοιπά παίκτες όπως οι Γκαρθία και Τσικίνιο που μπήκαν ως αλλαγή στο 3-0 επί των Κρητικών φιγουράρουν για την βασική 11άδα αν και η εικόνα των Έσε - Μουζακίτη στον αγώνα του Σαββάτου είναι ικανή να βάλει σε δεύτερες σκέψεις το προπονητικό επιτελείο.

Ο Ποντένσε από την άλλη δεν έπαιξε καθόλου στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ, οπότε και εκεί μένει να ξεκαθαριστεί το τι θα αποφασίσει ο Βάσκος (που είχε βασικούς το Σαββατο τους Στρεφέτσα και Ζέλσον) ενώ ο Ελ Καμπί θα συνεχίσει για άλλη μία φορά ως βασικός σέντερ φορ και λίγο πριν φύγει για το Κόπα Άφρικα. Προφανώς για τον Ολυμπιακό υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει για την κατάκτηση της νίκης στην Αστάνα, οπότε θα έχει τη σημασία της και η αποστολή αλλά και η 11άδα του αγώνα που δεν θα γίνει κάτω από τις ευκολότερες δυνατές συνθήκες.