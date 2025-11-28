Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τους Πιρόλα, Τζολάκη, Ελ Κααμπί και Ρέτσο.

Ο Πιρόλα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ήρωα του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Ρεάλ.

Κατ΄ αρχάς το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού ξεκινάει από ένα δικό του δυναμικό τάκλιν με το οποίο σταματάει αντίπαλη επίθεση. Κι από εκει και πέρα χάνεται η μπάλα με το δίπλό «ένα-δύο» των Τσικίνιο-Ποντένσε , την πάσα του Ποντένσε στον Ελ Κααμπί και το στρώσιμο του Ελ Κααμπί στον Τσικίνιο.

Στη συνέχεια, ο Ιταλός στόπερ κάλυψε πολύ σωστά τον Τζολάκη, που είχε κάνει μία εντελώς αχρείαστη κι επιπόλαια έξοδο από την οποία εύκολα θα μπορούσε να προκύψει μία πιο γρήγορη, στο 9’ κιόλας, ισοφάριση από τους Μαδριλένους.

Ακολούθησε ένα διώξιμο του Πιρόλα με πολύ δυνατή κεφαλιά, που κατέληξε ασίστ στον Τσικίνιο, για ένα σουτ-φαρμάκι του Πορτογάλου, ο οποίος όμως στη συγκεκριμένη στιγμή νικήθηκε από τον γκολκίπερ Λούνιν, που είχε τρεις σωτήριες επεμβάσεις στις έξι.

Η μπάλα, όμως, έτσι είναι και δεν στα δίνει πάντα όλα. Ο Πιρόλα προσπάθησε δύο φορές να αντιδράσει και να σώσει γκολ, μπόρεσε και βρήκε την μπάλα, πρώτα κοντράροντας το σουτ του Εμπαπέ στο πρώτο γκολ και μετά κοντράροντας και την προβολή του Γάλλου στο τέταρτο γκολ. Αλλά και τις δύο, η απέλπιδα προσπάθεια του δεν ήταν αρκετή και του χάλασε μία καλή εμφάνιση, με αρκετές επεμβάσεις.

Είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά πρέπει και να σε θέλει η μπάλα. Για παράδειγμα, πάντα στο γκολ της ισοφάρισης της Ρεάλ, η μπάλα βρήκε το πόδι του και κατέληξε στα δίκτυα. Θυμηθείτε πόσες φορές φέτος έχει γίνει το ίδιο πράγμα! Να βρίσκει η μπάλα στα πόδια του και να μπαίνει γκολ. Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη! Κι ενώ οι αποκρούσεις με τα πόδια είναι ένα από τα πιο δυνατά του σημεία.

Παρεμπιπτόντως, δεν μπορείς να καταλογίσεις ευθύνη στον διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για τα τέσσερα γκολ. Εκτελέσεις ήταν, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Έσωσε και δύο φορές την εστία του στα σουτ του Βινίσιους και βγήκε και δύο φορές έγκαιρα εκτός περιοχής του καθαρίζοντας δύσκολες καταστάσεις σε πάσες στην πλάτη της άμυνας του. Στη δεύτερη περίπτωση, πάντως, ήταν (επίσης) υπερβολικό το ρίσκο που πήρε να βγει 40 μέτρα (!) μακριά από την εστία του, κάνοντας ό,τι και με την Μπόντο, στο 90ο λεπτό, στη νίκη 2-1 στο Καραϊσκάκη όταν κι είχε αποβληθεί. Αν κι από την άλλη σκέφτεσαι, τι να κάνει ένας γκολκίπερ όταν έχει ήδη έρθει τόσες φορές φάτσα με αντίπαλους κυνηγούς, από πάσες στην πλάτη της άμυνας του…

Ο Τζολάκης δέχεται φέτος αρκετά γκολ, αλλά όταν παίζεις με τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ, και είσαι ο πρωταθλητής Ελλάδας, είναι μάλλον δύσκολο να αποφύγεις τα πολλά γκολ, εκτός κι αν παίξεις κατενάτσιο με την προοπτική να χάσεις τρώγοντας λίγα. Είναι το πρώτο του Τσάμπιονς Λιγκ και σίγουρα παίρνεις κι αυτός μαθήματα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό γκολκίπερ, με πολλές βοήθειες στην ομάδα.

Θα μπορούσε να του πιστωθεί στον αγώνα με τη Ρεάλ ακόμη κι ασίστ, εάν ο Ελ Κααμπί πλάσαρε καλύτερα προ του Λούνιν στη φάση στο 34΄, που τον έβγαλε σε πλεονεκτική θέση για γκολ ο Τζολάκης με ένα βολέ ακριβείας. Ο Μαροκινός, όμως, ενώ κι αυτός έδωσε πάρα πολλά στο παιχνίδι αυτό, για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν δεν είχε ρέντα, όπως του συμβαίνει από την αρχή κιόλας της χρονιάς, ασταμάτητα!

Άλλη μία φορά (με κεφαλιά) τον νίκησε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Άλλες δύο αστόχησε από καλές θέσεις. Άλλη μία κοντραρίστηκε ξανά σε σουτ από καλή θέση. Όταν στις έξι τελικές ο βασικός σου σκόρερ κάνει ένα γκολ, δύσκολο να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Θύμισε ο Μαροκινός το ντέρμπι στη Λεωφόρο, όταν είχε πέντε ευκαιρίες κι είχε κάνει γκολ τη μία, στο 92’. Όπως τώρα έκανε τη μία, στο 81’. Στατιστικές τέτοιου τύπου, καλές δεν τις λες για Ελ Κααμπί.

Απλά, για να είμαστε δίκαιοι, κι επειδή είπαμε ότι ο Εμπαπέ σε έξι τελικές έκανε τέσσερα γκολ, πρέπει να δεχθούμε και κάτι άλλο: ότι ο Γάλλος βρέθηκε σε ακόμη καλύτερες θέσεις από τον Ελ Κααμπί για να κάνει το γκολ. Ιδίως, βέβαια, με τα δυο τετ α τετ. κι αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει την πραγματικότητα-ο Μαροκινός παρότι δεν έχει βάλει λίγα γκολ (11) δεν βρίσκει τη ρέντα του φέτος. Σκεφθείτε ότι το γκολ αυτό με τη Ρεάλ ήταν το πρώτο του από τα έξι τελευταία χωρίς πέναλτι-το προηγούμενο ήταν στη Λάρισα πριν ενάμιση μήνα. Μακάρι να την βρει έστω τώρα, λίγο πριν φύγει για το Κόπα Άφρικα.

Και μακάρι να βρει τη ρέντα του κι ο Τζολάκης, γιατί το άλφα και το ωμέγα σε μία μεγάλη ομάδα είναι ο γκολκίπερ κι ο σέντερ φορ. Κι αν δεν τους θέλει η μπάλα τον γκολκίπερ και τον σέντερ φορ, είναι πάντα πρόβλημα.

Άσχετο: Διαιτητής λοιπόν από τη Χαλκιδική (Τσακαλίδης) στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός. Και γιατί όχι…μέσα από τη Θεσσαλονίκη ρε παιδιά;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Όπως κατηγορήσαμε τον Μπιανκόν για την εικόνα του στην Τούμπα, έτσι τώρα πρέπει να του γράψουμε μία καλή κουβέντα για την εικόνα του στα 34 λεπτά στα οποία έπαιξε με τη Ρεάλ, παίρνοντας τη θέση του Πιρόλα. Οκ, η Ρεάλ είχε ήδη βάλει τέσσερα γκολ κι έπαιζε πιο πολύ ίσως για να κρατήσει το διπλό παρά να αυξήσει τη διαφορά, αλλά η καλή εμφάνιση, είναι πάντα καλή εμφάνιση.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός και καλές επεμβάσεις είχε πίσω, χαμηλά (μία κρίσιμη) και ψηλά, αλλά και πέρασε καλές πάσες μπροστά, εκ των οποίων μάλιστα η μία θα μπορούσε να ήταν ευκαιρία για τον Ελ Κααμπί, αν την αξιοποιούσε καλύτερα ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού.

Κι είναι σημαντικό ο Μπιανκόν να βρει τα πατήματα του, γιατί η ομάδα τον χρειάζεται. Αυτός είναι ο τρίτος στόπερ πίσω από τους Ρέτσο, Πιρόλα και η σεζόν δεν βγαίνει μόνο με Ρέτσο και Πιρόλα. Άλλωστε, είδαμε τον Ρέτσο να επιστρέφει στις κακές βραδιές του την Τετάρτη. Με κακή άμυνα στο πρώτο και στο τρίτο και στο τέταρτο γκολ. Κι όταν ο στόπερ είναι μέσα σε τρία γκολ, δεν χρειάζονται πολλές πολλές αναλύσεις. Άσε που και στο ακυρωθέν γκολ μετά το 1-3, πάλι, όπως στο 1-1, δεν είχε κάνει καλό οφσάϊντ, απλά ήταν τυχερός. Και του ξέφυγαν κι άλλες φορές ο Εμπαπέ κι ο Βινίσιους, πέραν των φάσεων των γκολ.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ρέτσος είχε και αρκετές καλές στιγμές, αλλά μάλλον η μόνη δικαιολογία που είχε ήταν η τραγική βραδιά του Ρόντινεϊ. Αλλά όχι ότι η βραδιά του αρχηγού ήταν καλή. Το αντίθετο ήταν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍