Οι συζητήσεις παικτών - Αλόνσο και τι θα γινόταν να ισοφάριζε ο Ολυμπιακός
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με τη νίκη από το Φάληρο παρότι πιέστηκε αρκετά στο τέλος από τον Ολυμπιακό, ωστόσο διατήρησε το υπέρ της 4-3 και έτσι επέστρεψε στις νίκες μετά από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Άπαντες στέκονται γύρω από το κλίμα που επικρατούσε στα αποδυτήρια μεταξύ του Τσάμπι Αλόνσο και ορισμένων ποδοσφαιριστών της Ρεάλ, με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Μάνου Καρένιο να αποκαλύπτει στο «El Larguero» όσα έγιναν πριν το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο ίδιος, οι παίκτες των Μαδριλένων είχαν μία συζήτηση με τον Ισπανό προπονητή στα αποδυτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης» και μίλησαν για όλα όσα συμβαίνουν γύρο από τον σύλλογο.
Ουσιαστικά οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να βγουν από αυτή την κρίση με αφετηρία το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, όπως τονίζει ο δημοσιογράφος, αν ο νταμπλούχος Ελλάδας είχε καταφέρει να ισοφαρίσει στο τέλος, τότε τίποτα δεν θα είχε σημασία από όσα ειπώθηκαν πριν το παιχνίδι και η κατάσταση θα παρέμενε τεταμένη.
Η νίκη ήταν το... κλειδί για να επέλθει η ηρεμία, κάτι που φαίνεται και από τα λεγόμενα των πρωταγωνιστών μετά το ματς.
✅ 🗣️ "Xabi Alonso tuvo una CHARLA los jugadores antes del partido con Olympiacos" I @manucarreno— El Larguero (@ellarguero) November 27, 2025
🫂 "Una charla de estar juntos, unidos, de sacarlo adelante entre todos..."
⚠️ "Y me parece algo normal, lo que me sorprende es que ese diálogo no existiese ANTES" pic.twitter.com/n62fRiWUYB
