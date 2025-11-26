Η Καϊράτ Αλμάτι πέτυχε επέστρεψε στο ματς απέναντι στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου μετά από τραγικό λάθος του Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι «χαλάρωσε» από το προβάδισμα τριών τερμάτων της Κοπεγχάγης απέναντι στην Καϊράτ για το Champions League και υπέπεσε σε ένα εύκολο λάθος, δίνοντας την ευκαιρία στην επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να μειώσει σε 3-1. Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, κράτησε την μπάλα παραπάνω από όσο έπρεπε δίνοντας την ευκαιρία στον Σατπάεφ να του κλέψει την μπάλα και να σκοράρει στο 81'. Θυμίζουμε ότι ο Κοτάρσκι είχε υποπέσει σε λάθη και απέναντι στην Τότεναμ την προηγούμενη αγωνιστική.