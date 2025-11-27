«Η Ρεάλ έπαιξε με τα... δεύτερα»: Η συνολική ιλιγγιώδης χρηματιστηριακή αξία των παικτών της «Βασίλισσας» που πάτησαν το χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης»
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στην Αθήνα για το ματς με τον Ολυμπιακό χωρίς τους Κουρτουά, Χούϊσεν, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο. Δεν ήταν και λίγες οι απουσίες της βασίλισσας. Σύμφωνοι.
Αλλά έχουμε καταλάβει την αξία των παικτών που παρατάχθηκαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης; Το «παίζει με τα δεύτερα», όπως έλεγαν κάποιοι για να πειράξουν τους φίλους των ερυθρόλευκων, μάλλον μόνο ως πλάκα μπορεί να θεωρηθεί.
Μιλάμε για τις απουσίες αλλά όχι γι' αυτούς που έπαιξαν και εν τέλει έφυγαν και με τη νίκη όσο κι αν πιέστηκαν στο τέλος.
Ο Ολυμπιακός έμεινε όρθιος. Προηγήθηκε, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 από το χατ τρικ - αστραπή του Κιλιάν Μπαπέ και εν τέλει, του έμεινε το 4-3 και η ύστατη προσπάθεια για να φέρει το ματς στα ίσια στο τέλος.
Η αξία της βασικής 11άδας της Ρεάλ:
- Λούνιν: 18.000.000 ευρώ
- Μεντί: 10.000.000 ευρώ
- Καρέρας: 50.000.000 ευρώ
- Ασένθιο: 30.000.000 ευρώ
- Aλεξάντερ Άρνολντ: 75.000.000 ευρώ
- Τσουαμενί: 75.000.000 ευρώ
- Καμαβινγκά: 50.000.000 ευρώ
- Βινίσιους: 150.000.000 ευρώ
- Γκιουλέρ: 60.000.000 ευρώ
- Βαλβέρδε: 130.000.000 ευρώ
- Μπαπέ: 180.000.000 ευρώ
Οι αλλαγές:
- Φραν Γκαρθία: 18.000.000 ευρώ
- Σεμπάγιος: 8.000.000 ευρώ
- Μπέλιγχαμ: 180.000.000 ευρώ
- Ντίαθ: 40.000.000 ευρώ
Συνολική χρηματιστηριακή αξία βάσει transfermarkt: 1.065.000.000 ευρώ!
Η αξία των παικτών που έμειναν στην Μαδρίτη:
- Κουρτουά: 20.000.000 ευρώ
- Χάουσεν: 70.000.000 ευρώ
- Μιλιτάο: 30.000.000 ευρώ
- Ρούντιγκερ: 15.000.000 ευρώ
- Καρβαχάλ: 8.000.000 ευρώ
- Μαστανουόνο: 50.000.000 ευρώ
Συνολική αξία: 193.000.000 ευρώ
