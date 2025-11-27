«Η Ρεάλ έπαιξε με τα... δεύτερα»: Η συνολική ιλιγγιώδης χρηματιστηριακή αξία των παικτών της «Βασίλισσας» που πάτησαν το χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης»

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο αξία έχουν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης που έπαιξαν με τον Ολυμπιακό! Πόσο κοστίζουν όσοι έμειναν στην Ισπανία! Προσοχή: Πάρτε ανάσα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στην Αθήνα για το ματς με τον Ολυμπιακό χωρίς τους Κουρτουά, Χούϊσεν, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο. Δεν ήταν και λίγες οι απουσίες της βασίλισσας. Σύμφωνοι.

Αλλά έχουμε καταλάβει την αξία των παικτών που παρατάχθηκαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης; Το «παίζει με τα δεύτερα», όπως έλεγαν κάποιοι για να πειράξουν τους φίλους των ερυθρόλευκων, μάλλον μόνο ως πλάκα μπορεί να θεωρηθεί.

Μιλάμε για τις απουσίες αλλά όχι γι' αυτούς που έπαιξαν και εν τέλει έφυγαν και με τη νίκη όσο κι αν πιέστηκαν στο τέλος.

Ο Ολυμπιακός έμεινε όρθιος. Προηγήθηκε, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 από το χατ τρικ - αστραπή του Κιλιάν Μπαπέ και εν τέλει, του έμεινε το 4-3 και η ύστατη προσπάθεια για να φέρει το ματς στα ίσια στο τέλος.

Η αξία της βασικής 11άδας της Ρεάλ:

Λούνιν: 18.000.000 ευρώ

Μεντί: 10.000.000 ευρώ

Καρέρας: 50.000.000 ευρώ

Ασένθιο: 30.000.000 ευρώ

Aλεξάντερ Άρνολντ: 75.000.000 ευρώ

Τσουαμενί: 75.000.000 ευρώ

Καμαβινγκά: 50.000.000 ευρώ

Βινίσιους: 150.000.000 ευρώ

Γκιουλέρ: 60.000.000 ευρώ

Βαλβέρδε: 130.000.000 ευρώ

Μπαπέ: 180.000.000 ευρώ

Οι αλλαγές:

Φραν Γκαρθία: 18.000.000 ευρώ

Σεμπάγιος: 8.000.000 ευρώ

Μπέλιγχαμ: 180.000.000 ευρώ

Ντίαθ: 40.000.000 ευρώ

Συνολική χρηματιστηριακή αξία βάσει transfermarkt: 1.065.000.000 ευρώ!

Η αξία των παικτών που έμειναν στην Μαδρίτη:

Κουρτουά: 20.000.000 ευρώ

Χάουσεν: 70.000.000 ευρώ

Μιλιτάο: 30.000.000 ευρώ

Ρούντιγκερ: 15.000.000 ευρώ

Καρβαχάλ: 8.000.000 ευρώ

Μαστανουόνο: 50.000.000 ευρώ

Συνολική αξία: 193.000.000 ευρώ