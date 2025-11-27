Ο Ολυμπιακός πέρασε και ζόρικες στιγμές απέναντι στο μεγαθήριο της Ρεάλ σε αγώνα όπου εν τέλει κρίθηκε από το άστρο των Βινίσιους και Μπαπέ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Έχουν την αξία τους τέτοιες βραδιές σαν και αυτές του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ όχι μόνο για το μέγεθος μίας τέτοιας αναμέτρησης αλλά και όλα όσα διαβάζεις μετά σε σχόλια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος έκφρασης. Εκεί όπου βλέπεις και διαβάζεις τα πάντα και κάποιες φορές και εντελώς λανθασμένα φυσικά η γκρίνια με την ισοπέδωση δεν απέχουν και πολύ. Να ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα καταγράφοντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου του Ολυμπιακού προς τους παίκτες της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στη Ρεάλ, που δεδομένα σαν γενική εικόνα ήταν ματσάρα.

Η διαφορά ομάδων όπως η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός ήταν πρακτικά πως σε έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ της αρκούν 20 πολύ καλά λεπτά σε έναν αγώνα για τον κερδίσει. Το γρήγορο 1-1 και στη συνέχεια το 1-3 έπαιξαν καθοριστικότατο ρόλο, όπως σημασία είχε και το ακυρωθέν γκολ του Βινίσιους διότι εάν γινόταν το 1-4 εκείνη τη στιγμή θα είχαμε να κάνουμε με αλλο ματς.

Οι Μαδριλένοι είχαν τους Μπαπέ και Βινίσιους σε φανταστική κατάσταση και βρίσκοντας και την άμυνα των Ερυθρόλευκων αρκετά - έως και πολύ σε ορισμένες περιπτώσεις - ευάλωτη ειδικά στη δεξιά πλευρά της (αυτή του Ροντινέι) τη ζημιά την έκαναν και την έκαναν για τα καλά. Άλλη μία διαφορά είναι ότι ο Βραζιλιάνος με τον Γάλλο μπορούν να είναι συνέχεια σε τέτοια - φοβερή - κατάσταση. Για αυτό και είναι εκ των ακριβότερων παικτών στον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός είχε 2 προσπάθειες ή αντεπιθέσεις εάν προτιμάτε για να επανέλθει στο παιχνίδι (και οι 2 στην επανάληψη) μετά το πολύ καλό του ξεκίνημα που κράτησε όμως έως περίπου το 18' με το 19'. Από εκεί και πέρα η καλή προσπάθεια των γηπεδούχων προέκυψε κυρίως προς το τέλος με το γκολ του Ελ Καμπί, τη μεγάλη φάση που είχε ο Αφρικανός αλλά και τις πολύ καλές στιγμές του πολύ καλού - όσο έπαιξε - Στρεφέτσα. Κακά τα ψέμματα στο τέλος της βραδιάς αρκούσε η κλάση των αστέρων της Ρεάλ για να της χαρίσουν τη νίκη (έστω με 3-4). Και προφανώς είναι μία Ρεάλ που δεν θα πτοηθεί απ' ότι έπαιζε με ένα καθαρόαιμο στόπερ ή από τις όποιες απουσίες είχε.

Οι τραυματισμοί, οι αλλαγές που βοήθησαν και η σκληρή βαθμολογική πραγματικότητα

Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό στο ματς αυτό - όπου υπήρχαν χρονικά σημεία όπου πάλεψε σαν λιοντάρι -είχε τουλάχιστον 3 τραυματισμούς (Τσικίνιο, Πιρόλα και Ποντένσε ενώ ο Γκαρθία προερχόταν από τραυματισμό και έγινε αλλαγή στο 46'). Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός τους χρειάζεται αυτούς τους παίκτες και εύχεται να μην έχουν κάτι το σοβαρό. Η αποχώρηση δε του Τσικίνιο από την αναμέτρηση στοίχισε στους Πειραιώτες διότι ο Πορτογάλος (σε αντίθεση με τους Ζέλσον και Ποντένσε που είχαν κακό αγωνιστικό βράδυ) πατούσε πολύ καλά στο γήπεδο, είχε βάλει ένα γκολ και είχε απειλήσει με εξαιρετικές προσπάθειες σε τουλάχιστον άλλες 2 φάσεις.

Από εκεί και πέρα σχεδόν όλες οι αλλαγές του κόουτς Μεντιλίμπαρ βοήθησαν τους Ερυθρόλευκους στον αγώνα. Ειδικά οι Έσε, Ταρέμι και Στρεφέτσα. Στο τέλος της ημέρας βέβαια η ήττα είναι ήττα και η συγκομιδή των 2 βαθμών αποτελεί μία σκληρή πραγματικότητα υπό το πρίσμα ότι έχει δυσκολέψει για τα καλά την υπόθεση - πρόκριση για την επόμενη φάση. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν θα τα παρατήσει. Έχει ακόμα 3 παιχνίδια που θα καθορίσουν και την περαιτέρω τύχη του στον θεσμό. Τι σίγουρο είναι ότι χρειάζεται την ουσία, ήτοι τα ανάλογα αποτελέσματα για να έχει ελπίδες.

Η ατάκα ότι «τέτοια ατμόσφαιρα στην Ισπανία δεν υπάρχει»!

Θα κλείσουμε με το γεγονός ότι οι Ισπανοί έπαθαν πλάκα με το κόσμο των Πειραιωτών. Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα ενός συναδέλφου από την Ιβηρική στη μεικτή ζώνη - που είχε ουκ ολίγους Ισπανούς ρεπόρτερ μετά το τέλος του αγώνα του Φαλήρου - ότι «τέτοια φανταστική ατμόσφαιρα στην Ισπανία δεν υπάρχει»! Για άλλη μία φορά μπράβο στον κόσμο για την δυναμική του, τον παλμό του, το φανταστικό κορεό και την διάθεσή του από την αρχή ώς το τέλος.