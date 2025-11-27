Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι μπορούσε κόντρα στην υπερηχητική Ρεάλ Μαδρίτης και τα ισπανικά media σχολίασαν την εμφανίσή του με τα καλύτερα λόγια.

Δεν είναι απλό να σκοράρεις τρία γκολ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είναι απλό να την κάνεις να... αγχώνεται. Ο Ολυμπιακός πάντως το έκανε και, παρ'ότι ηττήθηκε από τους «φλογερούς» Μερένγκες, έδειξε ξανά την αξία του στο επίπεδο του Champions League. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα ισπανικά media έπλεξαν το εγκώμιό του για την εμφάνισή του, συγχαίροντάς τον για τη θαρραλέα προσέγγισή του.

«Ο Ολυμπιακός είχε την ομάδα του Αλόνσο στα σχοινιά, παρ'ότι δεν έχει νικήσει ούτε ένα ματς στο Champions League. Δύο ισοπαλίες και αυτό είναι όλο. Όμως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκανε εξαιρετική εντύπωση στη Βαρκελώνη, παρ'όλο που συνετρίβη μετά από μια φαρσοκωμική αποβολή. Είναι μια γενναία και επιθετική ομάδα. Γι’ αυτό μετέτρεψε τα πρώτα λεπτά σε ελληνική τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά η MARCA για τους «ερυθρόλευκους».

Μεταξύ άλλων, η AS έγραψε: «Στην Αθήνα, η Ρεάλ συνάντησε τον κλασικό Μεντιλίμπαρ. Οι αρχές προηγούνται των παικτών ή των συλλόγων που διαχειρίζεται. Έτσι χρησιμοποίησε το κλασικό του 4-3-2-1, με τιμωρητικό πρέσινγκ ψηλά και προτίμηση στις βαθιές μπαλιές. Οι ομάδες του είναι ακραίες: πολλά κλεψίματα, πολλές ανακτήσεις. Αυτός ο ρυθμός αποσυντόνισε μια νωθρή, άνευ έμπνευσης Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναγκάστηκε να παίξει με βαθιές μπαλιές, μια τακτική με την οποία δυσκολεύεται, λόγω έλλειψης δυνατών παικτών στις μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες».

Αναλυτικά τα σχόλια των υπόλοιπων ισπανικών media:

El Pais: «Ο Μπαπέ χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ με τέσσερα γκολ, κόντρα στον Ολυμπιακό που πάλεψε μέχρι το τέλος. Οι Πειραιώτες αρνήθηκαν να τα παρατήσουν και προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα»

Sport: «Ο Μπαπέ και ο Βινίσιους έσωσαν τον Τσάμπι Αλόνσο. Ένα καρέ του Γάλλου έσπρωξε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Τop-8, σε ένα ματς όπου η ομάδα επέμενε να δίνει ζωή στον Ολυμπιακό, αποτέλεσμα της νωχελικότητας και της κακής διαχείρισης του Βάσκου τεχνικού»

Μundo Deportivo: «Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με… αγωνία τον Ολυμπιακό, αλλά δεν διέλυσε τις αμφιβολίες. Παρά τα τέσσερα γκολ του Μπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να υποφέρει μέχρι το τέλος για να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού»

El Confidencial: «Μπαπέ και Βίνι έσωσαν την ομάδα του Τσάμπι στην Αθήνα, αλλά αυτή η Ρεάλ είναι... καταστροφή. Στο τέλος, δεν έπεσαν θύματα μιας ασυνήθιστης αμυντικής ευαλωτότητας»