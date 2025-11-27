Τα έσοδα έχει διασφαλίσει έως και τώρα ο Ολυμπιακός από την παρουσία του στη διοργάνωση του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει έξτρα βαθμό ή βαθμούς από τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ στη League Phase του Champions League. Οι Πειραιώτες αν και προηγήθηκαν με σκορ 1-0 ηττήθηκαν με σκορ 3-4.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν παίρνει έτσι κάτι παραπάνω. Έπειτα από το αποτέλεσμα του 1-1 κόντρα στην Αϊντχόφεν ο πειραϊκός σύλλογος προσέθεσε 700.000 στο «λογαριασμό» του κλαμπ και ανέβασε τα συνολικά του έσοδα από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στα 29.465.000 ευρώ.

Οι Ερυθρόλευκοι πήραν 18.620.0000 ευρώ από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League κι ακόμα 9.170.000 ευρώ από το Value Pillar. Η ισοπαλία της πρεμιέρας με την Πάφο απέφερε 700.000 ευρώ, ενώ στο χειρότερο δυνατό σενάριο που τερματίσει τελευταίος θα λάβει 275.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα πολλαπλασιαστεί με βάση τη θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός.

Τα χρήματα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός