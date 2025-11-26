Με δύο γκολ μέσα σε 2 λεπτά ο Κιλιάν Μπαπέ έδωσε προβάδισμα στην Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Ολυμπιακό.

Δύο λεπτά χρειάστηκε ο Κιλιάν Μπαπέ για να φέρει τα πάνω-κάτω στο Καραϊσκάκης και στο ματς της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έφυγε στο 22' πίσω από την άμυνα των «ερυθρολεύκων» μετά την πάσα του Βινίσιους και πλασάροντας εύστοχα τον Τζολάκη έκανε το 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα οι Ισπανοί έφυγαν από δεξιά, ο Γκιουλέρ έβγαλε γλυκιά σέντρα και πάλι ο Μπαπέ έκανε το 2-1 για την Ρεάλ.