Στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ορελιέν Τσουαμενί σημάδεψε το δοκάρι του Τζολάκη με φανταστικό σουτ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε κοντά και σε τέταρτο γκολ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Στο 36ο λεπτό ο Ορελιέν Τσουαμενί βρήκε χώρο έξω από την περιοχή του Κωνσταντή Τζολάκη και με φοβερό σουτ «κεραυντό»... τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην ανάπαυλα, με τη Βασίλισσα να προηγείται στο σκορ με 3-1, χάρη στο χατ τρικ του Κιλιάν Μπαπέ.