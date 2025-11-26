Άμεση ήταν η απάντηση της Πάφου κόντρα στη Μονακό, με τον Νταβίντ Λουίζ να ισοφαρίζει με κεφαλιά από κόρνερ σκοράροντας στο Champions League μετά από οκτώ χρόνια.

Ματσάρα στην Κύπρο, εκεί όπου η Πάφος φιλοξενεί την Μονακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League με την αναμέτρηση να έχει ήδη τρία γκολ πριν το ημίωρο. Η κυπριακή ομάδα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 5', κατάφερε να βρει απάντηση με τον «αγέραστο» Νταβίντ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος μετά από εκτέλεση κόρνερ έπιασε μία φοβερή κεφαλιά μην αφήνοντας περιθώριο αντίδρασης στον Χραντέτσκι για το 1-1 της Πάφου στο 18' και έγινε έτσι ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ της διοργάνωσης (38 ετών και 218 ημερών), πίσω από τον Πέπε.

Για τον Λουίζ αυτό ήταν το πρώτο του γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από το 2017, όταν είχε βρει δίχτυα με την Τσέλσι απέναντι στην Ρόμα. Νωρίτερα, η Μονακό είχε πάρει το προβάδισμα με τον Μιναμίνο: