Λευκό και... πολικό είναι το Μπόντο λίγο πριν το ματς με την Γιουβέντους για το Champions League, αναμέτρηση κατά την οποία δεν αποκλείεται να σημειωθεί χιονόπτωση.

Αντιμέτωπη με χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες θα κληθεί να έρθει στη Νορβηγία η Γιουβέντους, η οποία φιλοξενείται από την Μπόντο Γκλιμτ (25/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μερικές ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, το γήπεδο της Μπόντο είναι ολίγον τι... παγωμένο. Οι υπεύθυνοι το «Aspmyra Stadion» εργάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς προκειμένου η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για να «υποδεχθεί» τις δύο ομάδες.

Intanto, le immagini dal campo dell’Aspmyra Stadium di Bodø, a distanza di 3 ore e mezza dal calcio d’inizio di #BodoJuve…🇳🇴❄️



Με το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα την όλη την διάρκεια της ημέρας, οι παίκτες -κυρίως- του Λουτσιάνο Σπαλέτι έχουν μπροστά τους μία αληθινή πρόκληση πέρα από την αγωνιστική που τους περιμένει απέναντι στους σκληροτράχηλους Νορβηγούς. Μάλιστα, τις απογευματινές ώρες το αεροδρόμιο της πόλης έκλεισε λόγω χιονιά υποχρεώνοντας παράγοντες της Γιουβέντους να ταξιδέψουν στο Μπόντο οδικώς από την Σουηδία!

Να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του αγώνα αναμένεται να πέσει υπό το μηδέν, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί νέα χιονόπτωση.