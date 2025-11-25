Καρέρας: «Είναι μεγάλη τιμή να παίζω στο Champions League, σκληρή ομάδα ο Ολυμπιακός»

Ο ακραίος μπακ της ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Καρέρας, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Ο Καρέρας επισήμανε ανάμεσα στα άλλα στη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης πώς «είναι πολύ μεγάλη τιμή να παίζω στο Champions League. Είναι δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός και σκληρή στην έδρα της αλλά εμείς θα κάνουμε τα πάντα για τους τρεις βαθμούς.

Για όλες τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο, δεδομένης της φανέλας και της ιστορίας που κουβαλάει η Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ έχω την τύχη ή την ατυχία να παίζω για τη Ρεάλ. Παίζουμε με τον χαρακτήρα μας και για τη φανέλα μας και ώστε να κερδίζουμε πάντα τους τρεις βαθμούς».

