Ντάνι Γκαρθία: «Η Έλτσε ήταν καλύτερη από τη Ρεάλ, αυτόν θα έβγαζα την Τετάρτη»

Ο μέσος των «ερυθρολεύκων» μίλησε σε ισπανικό μέσο ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00).

Δηλώσεις στην εκπομπή ''El Larguero'' παραχώρησε ο μέσος του Ολυμπιακού, Ντάνι Γκαρθία. Ο Βάσκος χαφ κλήθηκε να μιλήσει ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα που θα δώσουν οι Πειραιώτες το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) στο Φάληρο, υποδεχόμενοι τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γκαρθία αναφέρθηκε στη ζωή του στην Ελλάδα, ενώ τόνισε πως η Έλτσε ήταν καλύτερη από τη «βασίλισσα» στο πρόσφατο ματς (2-2, 23/11). Παράλληλα, αποκάλυψε πως αν μπορούσε να «βγάλει» έναν παίκτη από τον αγώνα (σσ με τη Ρεάλ) αυτός θα ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ.

Συν τοις άλλοις, μίλησε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τον Μεντιλίμπαρ, αλλά και την περίπτωση του πρώην συμπαίκτη του, Νίκο Γουίλιαμς.

Η ζωή σου στην Αθήνα:

«Έχουμε συνηθίσει την ελληνική ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όλοι φεύγουν ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν. Η κίνηση είναι λίγο χαοτική τα πρωινά, αλλά αυτό είναι όλο».

Πώς ζεις στην Ελλάδα;

«Ζούμε αρκετά ειρηνικά. Ο Τύπος είναι πολύ πιο κλειστός σε σύγκριση με την Ισπανία, αν και είναι πολύ συναρπαστικό. Από τότε που ανακοινώθηκε ο αντίπαλος, έχει δημιουργηθεί πολύς ενθουσιασμός εδώ στην Ελλάδα».

Γνωρίζετε για τις αμφιβολίες γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης;

«Παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αλλά δεν διαβάζω πολύ τον Τύπο. Είδα τον αγώνα με την Έλτσε και πάντα προσπαθείς να βρεις τα θετικά για να υπερασπιστείς τα συμφέροντά σου. Είναι μια σπουδαία ομάδα γεμάτη παίκτες παγκόσμιας κλάσης».

Τι γνώμη έχετε για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Έλτσε;

«Νομίζω ότι η Έλτσε έπαιξε καλύτερα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε άσχημα, όλοι το είδαμε αυτό, αλλά δεν επηρεάζει την απόδοσή τους και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα εναντίον μας την Τετάρτη. Γνωρίζουμε τις δυνατότητές τους».

Καταλάβατε γιατί ο Μεντιλιμπάρ απολύθηκε από τη Σεβίλλη;

«Η απόλυση του Μεντιλιμπάρ από τη Σεβίλλη είναι ένα από αυτά τα πράγματα που απλά δεν βγάζουν νόημα. Είναι αγαπημένος των οπαδών. Εκτός από την υπέροχη ατμόσφαιρα εδώ, έχει βρει μια ηρεμία με τον Τύπο που δεν είχε στην Ισπανία».

Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, έτσι δεν είναι;

«Αφού έγινε πρωταθλητής Ευρώπης... κάθε σύννεφο έχει μια θετική πλευρά και ελπίζω να είναι εδώ για πολλά χρόνια».

Πώς είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο;

«Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι αρκετά παρόμοιοι με αυτούς στο Σαν Μαμές, αν και εδώ επευφημούν τους παίκτες από την προθέρμανση».

Αν μπορούσατε να βγάλετε έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, ποιος θα ήταν;

«Θα έβγαζα τον Μπαπέ για την Τετάρτη. Αν κρυώσει, δεν θα ήταν μεγάλο πρόβλημα».

Πώς βιώσατε τον τραυματισμό σας;

«Το έχω περάσει τρεις φορές. Είχα δύο διαφορετικούς τύπους. Πρέπει να αφεθείς στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν γι' αυτό, και με σκληρή δουλειά και ασκήσεις, το τακτοποίησαν για μένα».

Πώς βιώσατε την ιστορία του Νίκο Γουίλιαμς;

«Αυτές είναι περίπλοκες αποφάσεις, τόσο για να τις πάρεις όσο και για να τις καταλάβεις, ειδικά για ανθρώπους που δεν είναι στο μυαλό σου. Πήρε τη σωστή απόφαση να παραμείνει στην ομάδα που πάντα υποστήριζε και να αποτελέσει παράδειγμα για τους παίκτες της αναπληρωματικής ομάδας.

Σε δέκα χρόνια, οι νεαροί θα θαυμάζουν τον Νίκο. Είναι φυσιολογικό να περιμένουν πολλά από αυτόν σε κάθε αγώνα και ότι πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος. Ας ελπίσουμε ότι θα αναρρώσει από τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα και θα δείξει όλο του το ταλέντο».