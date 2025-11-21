Η νίκη της Μπόντο Γκλιμτ λίγο πριν το φινάλε του νορβηγικού πρωταθλήματος «ψαλίδισε» τις ελπίδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για απευθείας πρόκριση στο Champions League.

Το «θρίλερ» για τον φετινό πρωταθλητή στη Νορβηγία καλά κρατεί και το βλέμμα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ είναι στραμμένο προς τα εκεί. Κι αυτό, γιατί ο πρωταθλητής του νορβηγικού πρωταθλήματος παίζει τον δικό του ρόλο όσον αφορά το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα με το νέο format της διοργάνωσης.

Η Μπόντο Γκλιμτ που «μονομαχεί» με την Βίκινγκ για τον τίτλο, πήρε τη νίκη απέναντι στην KFUM (1-2) με buzzer beater στο 90+4', αποτέλεσμα που την έφερε στην πρώτη θέση και στο +2 από την Βίκινγκ που έχει ωστόσο ένα ματς λιγότερο.

Μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμη ρευστά, αλλά τη δεδομένη στιγμή σε θέση οδηγού βρίσκεται η Μπόντο και το άγχος στην πλευρά της Βίκινγκ. Όσον αφορά τις περιπτώσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, επηρεάζονται ως εξής: Βάσει των συντελεστών των ομάδων, εάν η Μπόντο κατακτήσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα είναι ο μόνος που μπορεί να την κοντράρει ώστε να την ξεπεράσει και να εξασφαλίσει την απευθείας συμμετοχή στο Champions League. Ωστόσο, αν η Βίκινγκ στεφθεί πρωταθλήτρια, τότε όποιος εκ των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα θα πάρει το εισιτήριο της League Phase δίχως να μεσολαβήσει η διαδικασία των προκριματικών.

Θυμίζουμε ότι με το νέο format στο Champions League και την αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων, ένα από τα τέσσερα έξτρα εισιτήρια δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με τον καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA.