Η απάντηση των οπαδών της Βίκινγκ σε αυτούς της Μπόντο Γκλιμτ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο» λέει ο σοφός λαός στην Ελλάδα. Στη Νορβηγία δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, όμως το πιο κοντινό σε νόημα είναι το «Den som ler sist, ler best» που είναι σαν το δικό μας «γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος». Κάπως έτσι λοιπόν το είχαν σκεφτεί και οι οπαδοί της Βίκινγκ που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να απαντήσουν σε αυτούς της Μπόντο Γκλιμτ.

Αυτή λοιπόν ήρθε χθες, με την κατάκτηση του τίτλου χάρη στη νίκη επί της Βαλερένγκα την τελευταία αγωνιστική, η οποία επέτρεψε στην ομάδα από το Στάβανγκερ να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μέχρι την το τέλος της σεζόν.

These scenes as Viking win their first Norwegian league title in 34 years. Pure Scandi joy on the final match-day of the season. Imagine not loving football 🇳🇴pic.twitter.com/WyZ9r5N4bB — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 30, 2025

Τι είχε συμβεί τον Ιούλιο

Πίσω λοιπόν στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 19 Ιουλίου, η Μπόντο Γκλιμτ αντιμετώπιζε εκτός έδρας την Βίκινγκ, την οποία τελικά κέρδισε με 4-2. Με τη νίκη της αυτή, παρέμενε στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα και η αντίπαλός της παρέμενε 3η, με 5 βαθμούς διαφορά.

Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων σήκωσαν ένα πανό, το οποίο έγραφε «In Your Fucking Dreams», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τους δείξουν πως δεν πρόκειται να κατακτήσουν τον πρώτο τους τίτλο μετά το 1991.

Μόνο που τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά από οτι τα περίμεναν... Οι ήττες από τις Τρόμσο, Σάρπσμποργκ, Βίκινγκ, Βαλερένγκα, αλλά και οι ισοπαλίες με Κρίστιανσουντ, Ρόζενμποργκ και Τρόμσο, επέτρεψαν στην συνδιεκδικίτρια του τίτλου (η οποία μέτρησε μόλις δύο ισοπαλίες) όχι απλά να μειώσει διαφορά, αλλά να περάσει και πρώτη.

Η απάντηση των οπαδών της Βίκινγκ

Έτσι, φτάσαμε στο χθεσινό απόγευμα, όπου η Βίκινγκ ήθελαν απλά τη νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. «Δεν χάνεται αυτός ο τίτλος», έλεγαν οι οπαδοί της και ετοίμασαν την απάντησή τους...

Έφτιαξαν λοιπόν ακριβώς το ίδιο πανό, με μία μικρή διαφορά. Στο «In Your Fucking Dreams», το γράμμα «Y» είχε ένα Χ πάνω του, το οποίο το έσβηνε και έκανε την πρόταση «In Our Fucking Dreams».