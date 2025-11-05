Ροντινέι: «Φρικτό το αποτέλεσμα με Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός δεν τα παρατάει ποτέ»

Ο Ροντινέι χαρακτήρισε φρικτό το 1-1 με την Αϊντυχόφεν αλλά ανέφερε πως ο Ολυμπιακός δεν τα παρατάει και πως οι μεγάλες νύχτες έρχονται.

Ο Ολυμπιακός όχι απλά πάλεψε ως το τέλος κόντρα στην Αϊντχόφεν, αλλά ήταν καλύτερος στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα χάνοντας το πολύτιμο τρίποντο στις καθυστερήσεις όταν ο Πέπι σκόραρε στο 93' διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Στο ματς αυτό αναφέρθηκε και ο Ροντινέι με τον Βραζιλιάνο αμυντικό με ποστάρισμά του να τονίζει τα εξής: «Μισώ τα εύκολα πράγματα στη ζωή μου. Όλες οι δύσκολες στιγμές που πέρασα ήταν όταν έγινα πιο δυνατός, για να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός. Το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν φρικτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να σβήσει το σπουδαίο παιχνίδι που παίξαμε. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας δυνατά με τη βεβαιότητα ότι οι μεγάλες νύχτες έρχονται. Ο Ολυμπιακός δεν τα παρατάει ποτέ. Όσο υπάρχει ευκαιρία, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για την επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστούμε όλους τους οπαδούς για την υποστήριξή τους! Μαζί σας, είμαστε πάντα πιο δυνατοί!»,