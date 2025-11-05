O Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήρε τη νίκη που άξιζε χθες στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Χαιρόμασταν όλοι την συγκλονιστική εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στην PSV που πάει να πάρει φέτος τρίτο σερί πρωτάθλημα στην Ολλανδία και που παίζει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας προκρίσεις στα νοκ άουτ. Αλλά στο τέλος λυπηθήκαμε όλοι από αυτό το γκολ στο 93’.

Κάπου αναρωτιέσαι, αν δεν κερδίσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ κάνοντας τέτοια εμφάνιση, με διακριθέντες και τους 11 παίκτες σου, τότε πότε θα κερδίσεις; Ποτέ; Σκέφτεσαι, πόσες ευκαιρίες ακόμη χρειάζεται να φτιάξεις για να κερδίσεις; Και πόσο καλός αμυντικά πρέπει να είσαι για να κερδίσεις, όταν έχεις επιτρέψει όχι δύο ευκαιρίες, αλλά απλά δύο απειλητικά μακρινά σουτ στον αντίπαλο σου και ένα μελέ από στημένη φάση στο 93’; Δηλαδή, τι καλύτερο μπορεί να κάνει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για να πάρει ένα τρίποντο;

Ποια είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα; Έχει πολλά πράγματα να κάνει καλύτερα. Διότι εδώ είναι το υψηλότερο επίπεδο. Εδώ παίζεις με τους καλύτερους του κόσμου! Και πρέπει να τα κάνεις όλα καλύτερα αν θέλεις το κάτι παραπάνω από το είσαι ανταγωνιστικός και από το να σταθείς όρθιος. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής και ανταγωνιστικός είναι και όρθιος στέκεται. Μιλάμε, όμως, για το παραπάνω.

Τι θέλω να πω: Μπορεί να γίνει αποδεκτό να χάσεις πολλές ευκαιρίες. Κάποια άλλα πράγματα, όμως, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά.

Υπήρξαν πέντε περιπτώσεις στις οποίες «ερυθρόλευκοι» τέλειωσαν μόνοι τους τις φάσεις, ενώ είχαν πάσες σε συμπαίκτες τους ευρισκόμενους σε καλύτερες θέσεις. Δύο είχε ο Τσικίνιο, δύο ο Ελ Κααμπί και μία ο Ταρέμι στο τέλος. Τουλάχιστον οι τρεις, μία για τον καθένα, ήταν κραυγαλέες. Ο Πορτογάλος έπρεπε να δώσει στον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός στον Ποντένσε (που «τρελάθηκε» στη φάση) κι ο Ιρανός στον Νασιμέντο. Στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν μπορείς να θέλεις να γίνεις ήρωας εσύ. Δεν παίζεις στη Ρεάλ η, στην Μπάγερν. Είσαι στον Ολυμπιακό, που δεν έχει την πολυτέλεια σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο να βάζουν οι παίκτες το εγώ πάνω από την ομάδα για ένα γκολ.

Και υπήρξαν και απίστευτα πολλές περιπτώσεις που οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν τα εύκολα δύσκολα αδικώντας κατάφωρα την ίδια τους την εκπληκτική προσπάθεια, την απίστευτη ενέργεια που έβγαλαν, την φοβερή ένταση του παιχνιδιού τους. Η μία στο 38’, με τον Ποντένσε να έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, αυτή να είναι γεμάτη από πέντε (!) συμπαίκτες του. Κι αντί να κάνει μία πάσα προς έναν από τους πέντε, πήγε και παίδεψε και ξαναπαίδεψε την μπάλα, μέχρι που την έχασε…Η δεύτερη στο 67’ με τον Ζέλσον να κάνει τέλεια ενέργεια, μπουκάρισμα και σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ήταν τρεις παίκτες του Ολυμπιακού μόνοι τους! Ο Ρέτσος, ο Πιρόλα κι ο Ελ Κααμπί. Και αντί να βρει ένας την μπάλα και να την στείλει με μία εύκολη κεφαλιά στα δίκτυα πήγαν και οι τρεις πάνω στην μπάλα, ειδικά ο Ρέτσος μόνο που δεν κουτούλησε με τον Πιρόλα, με τον Ιταλό τελικά να βρίσκει αυτός την μπάλα και να αστοχεί χαρακτηριστικά.

Αλλά το πιο φοβερό είναι αυτό που έγινε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους Ολλανδούς όλους μπροστά και τον Ολυμπιακό να βρίσκει απίστευτους χώρους βγαίνοντας συνεχώς σε αντεπιθέσεις που υπό κανονικές συνθήκες ήταν όλες για γκολ! Και δεν έκανε ούτε ευκαιρία τελικά! Στο 81’ έφυγαν τρεις «ερυθρόλευκοι» επιθετικοί κόντρα σε δύο αμυνόμενους Ολλανδούς-κι ο Ποντένσε έχασε μόνος του την μπάλα!...Και στο 92’ έφευγαν τέσσερις επιθετικοί κόντρα πάλι σε δύο αμυνόμενους κι ο Ζέλσον έχασε κι εκείνος μόνος του την μπάλα!...

Όταν βλέπεις αυτές τις 5+4 στιγμές, με την έλλειψη αρχικά ομαδικότητας και μετά καθαρού μυαλού, καταλαβαίνεις ότι πολύ απλά στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά και να θέλεις να κερδίσεις, όταν είσαι Ολυμπιακός, δηλαδή με τη μικρότερη χρηματιστηριακή αξία σχεδόν απ΄ όλους και με τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση από τη διαιτησία. Να δεχθούμε ότι στο τέλος του αγώνα η κόπωση από την υπερπροσπάθεια έφερε τη συνθήκη «όχι καθαρό μυαλό»; Όμως οι οκτώ στις 11 περιπτώσεις έγιναν νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι και η μία με τον Ταρέμι να παίζει μόλις 17 λεπτά.

Τουλάχιστον να πάρει ο Ολυμπιακός και δη οι παίκτες του το έστω πολύ σκληρό μάθημα, για να μην δούμε τα ίδια και στη συνέχεια. Γιατί ακόμη είμαστε μόλις στα μισά του δρόμου της League phase. Κι όλα μπορεί να γίνουν πολύ καλύτερα. Αλλά και πολύ χειρότερα.

Άσχετο: Καλή, λέει, η διαιτησία του Τουρπέν. Όχι, δεν ήταν καλή. Ήταν καλή για την PSV. Θα ήταν καλή αν δεν έκλεβε από τον Ολυμπιακό ένα κόρνερ κι αν έδινε το φάουλ έξω από την περιοχή των Ολλανδών για το χέρι του στόπερ μπροστά στον Ελ Κααμπί στο 49’. Γιατί όπως έβαλε η PSV γκολ από ένα φάουλ στο 93’, θα μπορούσε να βάλει κι ο Ολυμπιακός γκολ από αυτό το φάουλ στο 49’. Η PSV, όπως ακριβώς είχα προβλέψει, είχε μία τέλεια διαιτησία για εκτός έδρας παιχνίδι. Κι ο Ολυμπιακός απλά δεν αδικήθηκε σε καθοριστική φάση. Αν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό, οκ.

Μπορούσε ο Τζολάκης να είχε καλύτερη αντίδραση στη φάση της ισοφάρισης; Πιθανότατα μπορούσε. Αλλά δεν ήταν εύκολο. Δεν λες ότι φταίει στο γκολ σε μία βραδιά στην οποία είχε γενικά μία πάρα πολύ καλή εικόνα. Το «θα μπορούσε» είναι, όπως το θα μπορούσε να μην κάνει φάουλ ο Μουζακίτης, θα μπορούσε ο Ρόντινεϊ να μην είχε μείνει πίσω και να έβγαζε οφσάϊντ την επίθεση, θα μπορούσε ο Κοστίνια να είχε διώξει καλύτερα στην επέμβαση του, θα μπορούσε ο Ρέτσος να πάει πιο αποφασιστικά πάνω στον σκόρερ, θα μπορούσε κι ο Νασιμέντο να σπεύσει να τον εμποδίσει κι όχι να τον βλέπει.

Κι αφού το πάμε έτσι, θα μπορούσε να κάνει καλύτερη διαχείριση στο τέλος ο Μεντιλίμπαρ; Με τους παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν «σκάσει» στα τελευταία λεπτά και με αυτούς που έρχονται από τον πάγκο να μην δίνουν πολλές βοήθειες, αμφιβάλλω πολύ κατά πόσο υπήρχε η δυνατότητα για κάτι άλλο από τον προπονητή, με τον Έσε τιμωρημένο, τον Γκαρθία να φεύγει με θλάση στο 62’ και τον Τσικίνιο κι αυτόν να μην αντέχει.

