Μεντιλίμπαρ: «Είναι βραδιά που το ποδόσφαιρο δεν ήταν δίκαιο»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στην Αϊντχόφεν στο Φάληρο, όμως «πλήρωσε» μια αδράνεια σε στατική φάση στις καθυστερήσεις και ισοφαρίστηκε σε 1-1. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο, αλλά ανέφερε πως αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν τελειώνεις τα ματς.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Πραγματικά είναι βραδιά που το ποδόσφαιρο δεν ήταν δίκαιο. Αξίζαμε τη νίκη. Έγινε ένα φάουλ και το εκμεταλλεύτηκαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε το ματς της Κυριακής, με την Κηφισιά.

Είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες, όμως χάρη στον τερματοφύλακα τους και εξαιτίας της αστοχίας μας δεν βρήκαμε δεύτερο γκολ. Όταν δεν καταφέρνεις να τελειώνεις το ματς το πληρώνεις.

Είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Το Champions league είναι δύσκολη διοοργάνωση. Σίγουρα δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωρστά».