Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Το γκολ του Πέπι για το 1-1 στο 93'
Η Αϊντχόφεν κατάφερε στις καθυστερήσεις να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Φάληρο ισοφαρίζοντας με τον Πέπι σε 1-1.
Ο Ολυμπιακός κράταγε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στα χέρια του, αλλά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η PSV Αϊντχόφεν κατάφερε να «κλέψει» τον πόντο.
Μετά από εκτέλεση φάουλ και γέμισμα στην περιοχή, ο Κοστίνια προσπάθησε να διώξει, η μπάλα έπεσε μπροστά στον Πέπι, ο οποίος σούταρε και ο Τζολάκης δεν κατάφερε να αποκρούσει σωστά με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1.
