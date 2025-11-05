Η Αϊντχόφεν κατάφερε στις καθυστερήσεις να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Φάληρο ισοφαρίζοντας με τον Πέπι σε 1-1.

Ο Ολυμπιακός κράταγε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στα χέρια του, αλλά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η PSV Αϊντχόφεν κατάφερε να «κλέψει» τον πόντο.

Μετά από εκτέλεση φάουλ και γέμισμα στην περιοχή, ο Κοστίνια προσπάθησε να διώξει, η μπάλα έπεσε μπροστά στον Πέπι, ο οποίος σούταρε και ο Τζολάκης δεν κατάφερε να αποκρούσει σωστά με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1.