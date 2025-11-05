Βαθμολογία UEFA: Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία να απομακρυνθεί περισσότερο από την Πολωνία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την PSV.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην PSV στο Φάληρο και έμεινε στο ισόπαλο 1-1. Έτσι, οι ερυθρόλευκοι προσέφεραν στη χώρα μας 200 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA και την έστειλαν στους 39.312 βαθμούς που την διατηρούν στην 11η θέση.

Η συγκομιδή αυτή, φυσικά, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη αν οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν δεχθεί το γκολ από την αντίπαλό τους στο τελευταίο λεπτό.

Μετά και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λοιπόν, η Ελλάδα αύξησε την απόστασή της από την 12η Πολωνία που δεν είχε εκπρόσωπο στην βραδιά, ενώ μείωσε την διαφορά από την Τσεχία που βρίσκεται στην 10η θέση.

Αυτό συνέβη διότι η εκπρόσωπος της Τσεχίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, Σλάβια Πράγας, γνώρισε ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ κι έτσι δεν μπόρεσε να προσφέρει βαθμούς στη χώρα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 42.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 39.312 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/5)

13. Νορβηγία 37.988 (2/4)

14. Δανία 36.981 (2/4)