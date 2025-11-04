Η Κ19 του Ολυμπιακού βρέθηκε να χάνει από την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν στο Ρέντη με 2-0, όμως έβγαλε σπουδαία αντίδραση, ισοφάρισε σε 2-2 και θα μπορούσ ενα φτάσει ακόμα και στην ανατροπή.

«Παλικαρίσια» αντίδραση από την Κ19 του Ολυμπιακού. Η ομαδα του Γιώργου Σίμου βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αϊντχόφεν στο Ρέντη, όμως έκανε... αντεπίθεση, ισοφάρισε σε 2-2 και θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στην ανατροπή. Στους επτά βαθμούς οι Πειραιώτες μετά από τέσσερις αγωνιστικές της League Phase του Youth League.

Οι Ολλανδοί μπήκαν πολύ δυνατά και πίεζαν ασφυκτικά για περίπου 35 λεπτά. Μόλις στο 3ο λεπτό η Αϊντχόφεν άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πένσο. Στο 12ο λεπτό ο Χριστοδουλόπουλος απέρκουσε την κεφαλιά του Μπουχουντάνε και στο 22' ο Μπαχάτι αστόχησε με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής.

Στο 31ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν το προβάδισμα τους με διαγώνιο συρτό σουτ του Μπαχάτι. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι... ξύπνησαν και θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Στο 40' Λιατσικούρας και Κολοκοτρώνης έκαναν το 1-2, ο πρώτος έκανε μια ντρίμπλα, γύρισε την μπάλα και ο Τουφάκης με σουτ μείωσε το σκορ. Στο 44ο λεπτό ο Αλαφάκης κέρδισε πέναλτι, ο Λιατσικούρας ανέλαβε την εκτέλεση αλλά απέκρουσε ο κίπερ των Ολλανδών.

Ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στα ίσα στο 49'. Υπέροχο τακουνάκι του Φίλη, δυνατό διαγώνιο σουτ του Κολοκοτρώνη και η μπάλα πήγε στον ουρανό των διχτύων για το 2-2. Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να γυρίσουν το σκορ στο 64' όταν ο Τουφάκης πάτησε περιοχή, έκανε ντρίμπλα και εκτέλεσε αλλά τον νίκησε ο Ντουμπίλι.

Οι Ερυθρόλευκοι πίεσαν μέχρι το φινάλε αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ανατροπής.

Oλυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Σιοζιός, Καρκασάλης, Μίλισιτς, Αβραμούλης (32′ Βασιλακόπουλος), Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης (83′ Κότσαλος), Τουφάκης (90′ Καλαϊτζίδης), Χάμζα