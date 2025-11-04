Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τις διαπιστώσεις του κάνοντας την ανατομία των αγώνων του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη για τα Κύπελλα Ευρώπης σε βάθος 10ετίας!

Στο πρώτο πράγμα που ποντάρει ο Ολυμπιακός ενόψει του αποψινού μεγάλου αγώνα του στο Τσάμπιονς Λιγκ με την PSV είναι η έδρα του.

Απολύτως λογικό, υπό την έννοια ότι δεν έχει χάσει εντός έδρας από ολλανδικές ομάδες, ενώ είναι αήττητος στο Καραϊσκάκη στα εφτά τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του. Αλλά και γενικότερα αν το πάρουμε, το σπίτι του είναι μεγάλη δύναμη για τον Ολυμπιακό (και) στην Ευρώπη. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα «αλλά»: Υπάρχει ο Ολυμπιακός που όταν προηγείται στο σκορ κάνει τη ζωή του πολύ πιο εύκολη, αλλά υπάρχει κι ο Ολυμπιακός που όταν δεχθεί πρώτος γκολ έχει μεγάλο πρόβλημα στο να πάρει αποτέλεσμα.

Αν θελήσουμε να κάνουμε μία ανατομία των αγώνων του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη για τα Κύπελλα Ευρώπης εδώ και μία ολόκληρη 10ετία, θα κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

Πρώτη, όταν προηγηθεί στο σκορ συνήθως θα τα καταφέρει και θα φτάσει στη νίκη, ακόμη και στα πιο δύσκολα παιχνίδια (βλέπε Άστον Βίλα 2-0, Μίλαν 3-1, Μαρσέϊγ 1-0, PSV 4-2, Γουέστ Χαμ 2-1, Φενέρμπαχτσε 3-2 κι 1-0, Άντβερπ 2-1).

Δεύτερη, εις βάρος του ανατροπές του έχουν κάνει μόνο δύο γερμανικές ομάδες, η Μπάγερν (2-3) και η Άϊντραχτ (1-2), γιατί μπόρεσαν και τον ισοφάρισαν πολύ γρήγορα μετά το υπέρ του 1-0, μέσα σε δέκα και σε πέντε λεπτά αντίστοιχα.

Τρίτη, μπόρεσαν και του πήραν την ισοπαλία τέσσερις ομάδες, ενώ προηγήθηκε ο Ολυμπιακός στο σκορ, πάλι με τον ίδιο τρόπο (!): Τον ισοφάρισαν γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά αφότου βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Η Ρέϊντζερς (1-1), η Ντινάμο Κιέβου (2-2), η Ντνίπρο (2-2) και η Παρτίζαν (2-2). Συν τη Γουλβς που έπαιζε από το 29’ με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Σεμέδο και τελικά έκανε το 1-1 στο 67’. Και την Μπεσίκτας που ισοφάρισε (1-1) με ένα γρήγορο γκολ στο β΄ ημίχρονο.

Τέταρτη, έχασε ο Ολυμπιακός την συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων του στους οποίους έφαγε πρώτος γκολ, είτε από πιο σημαντικές ομάδες (π.χ. Άρσεναλ 1-3 και 0-1, Σίτι 0-1, Αταλάντα 0-3, Γιουβέντους 0-2), είτε από λιγότερο σημαντικές (π.χ. Χάϊφα 0-4, Τελ Αβίβ 1-4, Γκαραμπάγκ 0-3).

Πέμπτη, μπόρεσε ο Ολυμπιακός κι έσωσε τουλάχιστον την ισοπαλία μόνο σε κάποια προκριματικά ματς καλοκαιριού ισοφαρίζοντας στα τελευταία λεπτά (Λούντογκορετς 1-1, Σλόβαν 1-1) και κυρίως σε εκείνο το 2-2 με την Τότεναμ, παρότι έχανε 0-2!

Έκτη, ελάχιστες οι φορές που ο Ολυμπιακός έκανε ανατροπή: το 2015 με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και το 2017 με τη Ριέκα, και τις δύο 2-1 και με γκολ στο 90’ και τις δύο παίζοντας με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής. Τρίτη φορά ήταν τον περασμένο Μάρτιο με την Μπόντο (2-1 από 0-1), με τη διαφορά ότι οι Νορβηγοί με το υπέρ τους 3-0 στο πρώτο παιχνίδι είχαν φτάσει μπροστά στο σκορ με 4-0 στο ημίχρονο της ρεβάνς και ήταν αδύνατο να αποκλειστούν.

Να καταλήξουμε στα συμπεράσματα για τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, μετά την ανάλυση μίας ολόκληρης 10ετίας:

Ένα. Πρέπει να εστιάζει να ανοίγει ο ίδιος το σκορ, αλλά και να το κρατάει σε αυτά τα πέντε-δέκα λεπτά στα οποία ο αντίπαλος του επιχειρεί να αντεπιτεθεί. Εκεί έχει θέμα πολλές φορές.

Δύο. Εάν παρ΄ ελπίδα φάει ο ίδιος πρώτος γκολ πρέπει να βγάζει καλύτερη αντίδραση. Γιατί τον έχουμε δει να τρώει μέσα σε πέντε λεπτά και δεύτερο γκολ από τη Μακάμπι στο 1-4 κι από την Τότεναμ στο 2-2. Οδηγός γενικά πρέπει να είναι εκείνο το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να χάνει 0-2 για το Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά να ισοφαρίζει!

Δεν μπορείς ποτέ να παρατάς παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ, ανεξαρτήτως σκορ. Είδαμε τι έγινε και στη Βαρκελώνη τις προάλλες. Το παράτησε ο Ολυμπιακός μετά το 1-3 και τέλειωσε 1-6…

Άσχετο:

Αήττητη είναι η PSV με τον Γάλλο διαιτητή Τουρπέν που θα σφυρίξει απόψε στο Καραϊσκάκη. Με τη Ρέϊντζερς στην Σκωτία 2-2 το 2023, με τη Μίντιλαντ στη Δανία 1-0 το 2021, με τον Ολυμπιακό 2-1 την Ολλανδία το 2021, με τη Ροστόφ στη Ρωσία 2-2 το 2016. Σε τέσσερα ματς, τα τρία εκτός έδρας, δυο ισοπαλίες και δύο νίκες.

Ο Ολυμπιακός με τον Τουρπέν έχει νίκες με την Πόρτο (1-0) και τη Φέρεντσβαρος (1-0) εκτός έδρας, ισοπαλία με τη Γουλβς (1-1) εντός έδρας και ήττα (1-2) από την PSV εκτός έδρας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Με εξαίρεση τις τρεις εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι, ο Ελ Κααμπί δεν πολυβλέπει δίκτυα τον τελευταίο καιρό-ένα γκολ έχει βάλει στη Λάρισα και δη με ένα πολύ ωραίο τακουνάκι. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν βοηθάει την ομάδα, με κάθε τρόπο. Με τον Άρη μπορεί να ήταν εκπληκτική η κούρσα των 52 μέτρων του Ποντένσε και το ζυγισμένο πλασέ του, όμως όλα ξεκίνησαν από τη φοβερή πάσα με τη μία του Μαροκινού στον Πορτογάλο. Ο δε Ελ Κααμπί θα είχε πιστωθεί κι άλλη ασίστ με την ωραία πάσα του στο τέλος προς τον Ζέλσον, εάν σκόραρε ο Πορτογάλος στο 93’.

Κι επειδή αναφερόμαστε στους Πορτογάλους του Ολυμπιακού-ο Μεντιλίμπαρ στηρίζει πολλά στις συνεργασίες τους, όπως εκείνη του Τσικίνιο με τον Ποντένσε, στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Άρη η, την άλλη του Τσικίνιο αργότερα στο α΄ ημίχρονο με τον Κοστίνια. Και θέλει από τον Τσικίνιο να πατάει ακόμη περισσότερο στην περιοχή, όπως έκανε μία στιγμή στο α΄ ημίχρονο, αλλά δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα με κεφαλιά στην καλύτερη σέντρα του Μπρούνο στο παιχνίδι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔