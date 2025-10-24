Τα «βέλη» Ποντένσε για τον ρέφερι Σνάιντερ: «Μου πήρε 2 μέρες να καταλάβω πως κάποιοι κρίνουν τόσο άσχημα και έχουν τέτοια έπαρση»!

Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού ανέβασε την Πέμπτη ένα post στο Instagram του, το οποίο φάνηκε να στρέφεται κατά του διαιτητή Σνάιντερ.

Ειδικότερα ο Ντάνιελ Ποντένσε έγραψε δείχνοντας πως στρέφει τα... βέλη του προς τον ρέφερι Ουρς Σνάιντερ, που σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός:

Μου πήρε 2 μέρες να προσπαθήσω να καταλάβω το πως κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κρίνουν τόσο άσχημα και να έχουν τέτοια έπαρση την ίδια στιγμή. Ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα για να έχουμε να διαχειριστούμε τόση ανικανότητα. Τελοσπάντων δώσαμε μία καλή μάχη για ένα διάστημα του αγώνα. Τώρα παραμένουμε ενωμένοι ως σύνολο και Οργανισμός και θα είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.



