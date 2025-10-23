Μπόντο: Οι φίλαθλοι της Γαλατάσαραϊ ανάγκασαν τον προπονητή της να βάλει... ωτασπίδες
Μετά τη νίκη της Γαλατασαράι επί της Μπόντο με 3-1 στο Champions League, ο προπονητής της νορβηγικής ομάδας, Κιέτιλ Κνούτσεν, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των Τούρκων.
Ο Βίκτορ Όσιμεν ξεσήκωσε το ήδη παθιασμένο πλήθος, κάνοντας το κλίμα για τους αντιπάλους ιδιαίτερα βαρύ. Ο έμπειρος τεχνικός τους μάλιστα αποκάλυψε πως χρειάστηκε να φορέσει ωτασπίδες για να μην επηρεάζεται από τον θόρυβο των οπαδών, αλλά τελικά αναγκάστηκε να τις βγάλει για να μπορεί να συνεννοείται με το επιτελείο του.
«Ήταν απίστευτη η ατμόσφαιρα, οι οπαδοί τους ήταν φανταστικοί. Οι ωτασπίδες που φορούσαμε δεν δούλεψαν, τις έβγαλα αργότερα. Τώρα κάθομαι εδώ και έχω πονοκέφαλο. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Όταν μπαίνεις σε ένα γεμάτο γήπεδο η ένταση είναι απίστευτη έτσι κι αλλιώς. Οι φίλαθλοι της Γαλατασαράι δεν σταματούσαν λεπτό, τραγουδούσαν, φώναζαν και στήριζαν την ομάδα τους συνεχώς. Είναι κάτι που σε επηρεάζει ψυχολογικά και σε αναγκάζει να προσαρμόζεσαι συνεχώς. Δεν είχα ξαναζήσει τέτοια πίεση από την κερκίδα», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
🇳🇴 Even Bodø/Glimt manager Kjetil Knutsen couldn’t handle it!— Goal Gossip (@Goal_Gossip1) October 22, 2025
The atmosphere at Ali Sami Yen was so loud that Knutsen had to wear earplugs! 😳
Galatasaray fans once again proving they’re a different breed. pic.twitter.com/7vuZHjmDJl
