Πρώτη νίκη στο Champions League για την Αθλέτικ Μπιλμπάο που λύγισε με ανατροπή 3-1 την αξιόμαχη Καραμπάγκ. Τριάρα με ίδιο σκορ (3-1) για τη Γλατάσαραϊ απέναντι στη Μπόντο.

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1

Την πρώτη της νίκη στο Champions League πανηγύρισε η Αθλέτικ Μπιλμπάο. Μετά από δυο απανωτές ήττες απέναντι σε Άρσεναλ και Ντόρτμουντ, οι Βάσκοι τελικά κατάφερα να... ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας χάρη στη νίκη με 3-1 επί της Καραμπάγκ. Μια νίκη που ήρθε με πολύ μεγαλύτερο ζόρι απ΄ότι υπαινίσσεται το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι Αζέροι πάλεψαν μέχρι τέλους για ένα αποτέλεσμα στο «Σαν Μαμές».

Το ματς μάλιστα δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει καλύτερα για τους φιλοξενούμενους που ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο πρώτο λεπτό με σκόρερ με τον Λεάνδρο Ανδράδε. Στο 40΄ωστόσο η Μπιλμπάο κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, όταν έπειτα από βαθιά μπαλιά του Χαουρεγιθάρ, ο Γκουρουθέτα έφυγε απέναντι από την εστία κι εκτέλεσε σωστά σγια το 1-0.

Την ανατροπή για το σύνολο του Ερνέστο Βαλβέρδε ολοκλήρωσε ο Ναβάρο στο 70΄με φανταστικό curler στο «παραθυράκι» της εστίας, με τους Αζέρους ωστόσο να επιμένουν και να αγγίζουν την ισοφάριση στο 85΄με προσπάθεια του Κατσούκ που απομάκρυναν οι Βάσκοι πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Κι αφού η Καραμπάγκ δεν ισοφάρισε σε εκείνο το σημείο, δυο λεπτά αργότερα η Αθλέτικ Μπιλμπάο σφράγισε το τρίποντο, όταν ο Γκουρουθέτα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή βρήκε δίχτυα για το τελικό 3-1.

Γαλατάσαραϊ - Μπόντο 3-1

Η Γαλατασαράι έδωσε συνέχεια στις μεγάλες εμφανίσεις, αφού μετά το εντυπωσιακό τρίποντο κόντρα στη Λίβερπουλ ήρθε και η νίκη απέναντι στην Μπόντο. Οι Τούρκοι επικράτησαν εύκολα των Νορβηγών με 3-1, έφτασαν τις δυο νίκες στη League Phase και βρέθηκαν στην 11η θέση.

Την ίδια ώρα οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στην 26η. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Οσιμέν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Νιγηριανός άνοιξε το σκορ για τη Γαλατά.

Στο 33ο λεπτό από μεγάλη γκάφα του Μπιόρκαν, ο Οσιμέν βρέθηκε σε θέση βολής και δεν αστόχησε. Στο 60' ο Αγκούν σφράγισε τη νίκη πετυχαίνοντας το 3-0. Το μόνο που κατάφερε η Μπόντο ήταν να μειώσει στο 75' με τον Χέλμερσεν!