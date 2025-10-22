Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχρτυα της Γιουβέντους στο 58΄, όταν ο Μπέλινγκχαμ πήρε το ριμπάουντ μετά από δοκάρι του Βινίσιους για το 1-0.

Προβάδισμα για τη Ρεάλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κόντρα στη Γιουβέντους! Στο 58΄και κόντρα στη ροή του αγώνα οι Μερένγκες βρήκαν τον τρόπο για να ανοίξουν το σκορ. Στο 58΄συγκεκριμένα ο Βινίσιους ταλαιπώρησε την ιταλική άμυνα και σημάδεψε το δοκάρι του Ντι Γκρεγκόριο με διαγώνιο σουτ, με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ στην επαναφορά να έχει εύκολο έργο από κοντά για το 1-0 των Μαδριλένων.