Η Άρσεναλ «ξυπνάει» τους... πατατάκηδες στο Emirates!

Η Άρσεναλ εγκαινίασε νέα στρατηγική για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας στο «Emirates» και τα πρώτα σημάδια ήταν ενθαρρυντικά.

Η Άρσεναλ παρουσίασε μια νέα στρατηγική με στόχο τη βελτίωση της ατμόσφαιρας στο «Emirates Stadium», σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει ακόμη και τους πιο «ήσυχους» φιλάθλους να υποστηρίξουν ενεργά την ομάδα τους.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης την Τρίτη, οι οπαδοί των «Κανονιέρηδων» δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το δεύτερο ημίχρονο από τις οθόνες στις εσωτερικές αίθουσες του γηπέδου. Αντί για την απευθείας μετάδοση, στις οθόνες εμφανίστηκε το μήνυμα: «Δεν θα προβάλλουμε ζωντανά το δεύτερο ημίχρονο του αποψινού αγώνα. Κάθε φίλαθλος έχει ρόλο να παίξει, επιστρέψτε στη θέση σας για να βοηθήσετε στη δημιουργία μιας αξέχαστης ατμόσφαιρας».

Η τολμηρή αυτή απόφαση απέδωσε καρπούς, καθώς η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα συνέτριψε τους Ισπανούς με 4-0, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά βράδια της φετινής σεζόν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φίλαθλοι εξήραν την απόφαση της διοίκησης να διακόψει την προβολή του αγώνα στους κοινόχρηστους χώρους, κάτι που απέτρεψε τους θεατές από το να παραμένουν εκεί για μπύρα ή φαγητό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένας οπαδός έγραψε: «Μου αρέσει αυτή η κίνηση. Μπορεί να μη φαίνεται πως αλλάζει πολλά, αλλά δείχνει ότι ο σύλλογος νοιάζεται και προσπαθεί πραγματικά να βελτιώσει την ατμόσφαιρα». Άλλος οπαδός της Άρσεναλ σχολίασε:

«Λάτρεψα αυτή την απόφαση, το κοινό ήταν “ζωντανό” στο δεύτερο ημίχρονο, παντού πάθος! Η καλύτερη ατμόσφαιρα της σεζόν μέχρι τώρα». Η Άρσεναλ ελπίζει να δει αντίστοιχη ατμόσφαιρα και την Κυριακή, όταν θα υποδεχθεί την Κρίσταλ Πάλας στο «Emirates».