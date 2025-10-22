Μία απόφαση του διαιτητή Ουρς Σνάιντερ άλλαξε τα δεδομένα στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό. Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wtyscout, σας μιλάει με τη γλώσσα των αριθμών για την απότομη μεταβολή της κατάστασης στο συγκεκριμένο ματς.

«Η απόφαση της αποβολής μας επηρέασε ψυχικά και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Ήταν μεγάλο μειονέκτημα το να παίζουμε με δέκα παίκτες, αλλά ήταν ανεπίτρεπτο να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας με αυτόν τον τρόπο και να δεχθούμε τέσσερα γκολ», ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Ρέτσου μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό.

Το φωτεινό ταμπλό μπαίνει στην ιστορία των Πειραιωτών για αρνητικό λόγο καθώς το τελικό 6-1 αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση στην ευρωπαϊκή πορεία των «ερυθρολεύκων». Σκορ που δεν αντικατοπτρίζει στον μέγιστο βαθμό την εικόνα του Ολυμπιακού, ειδικά μέχρι τη στιγμή που ο διαιτητής, Ουρς Σνάιντερ, αποφασίζει να αφήσει με δέκα παίκτες τον ελληνικό σύλλογο.

Το «X» και τα ισπανικά ΜΜΕ «βράζουν» σχετικά με την δεύτερη κίτρινη που αντίκρισε ο Σαντιάγο Έσε στο 57ο λεπτό, ένα χρονικό σημείο όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν μειώσει σε 2-1 και είχαν ισορροπήσει αρκετά το παιχνίδι. Μετά από αυτό, όμως, το... χάος. Τέσσερα γκολ από το 68' μέχρι το 79' και τελικό σκορ 6-1 στο τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , σας δείχνει τα δεδομένα του παιχνιδιού πριν έρθει η αποβολή του Αργεντινού χαφ αλλά και την ολική κατάρρευση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα.

Η Μπάρτσα τα έβαζε, ο Ολυμπιακός τα έχανε

Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Μπαρτσελόνα θα έχει τον έλεγχο του ρυθμού. Όπως δεν υπήρχε αμφιβολία και ότι ο Ολυμπιακός θα ανέβει να πιέσει την αντίπαλη άμυνα, προκειμένου να μην αφήσει στους Καταλανούς να φτιάξουν επιθέσεις. Με αυτή τη... μαγιά, το πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά σε τελικές προσπάθειες.

Ο Ολυμπιακός είχε τέσσερις και η Μπαρτσελόνα είχε πέντε καλές στιγμές για να βρουν το γκολ. Το πρόβλημα ήταν ότι ο ένας δεν το κατάφερε και η άλλη το πέτυχε όχι μία αλλά δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο. Ο Φερμίν ήταν πιο εύστοχος από τον Ποντένσε και τον Γκαρθία, χωρίς οι «μπλαουγκράνα» να έχουν... στριμώξει τους φιλοξενούμενους.

Οι τελικές στο πρώτο ημίχρονο ήταν πέντε για την Μπαρτσελόνα με τρεις να πηγαίνουν στην εστία και τέσσερις για τον Ολυμπιακό με τη μία να πηγαίνει στην εστία. Παράλληλα, μέχρι και το δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες είχαν κάνει συνολικά 13 επιθέσεις, όσες και η Μπαρτσελόνα.

Έδωσε μπάλα, πίεσε ψηλά και πήρε... ελπίδα από τον Ελ Καμπί

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρο και δεν θα άλλαζε κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο αντίπαλος έχει την μπάλα και ο Ολυμπιακός χτυπάει στις αντεπιθέσεις και με πρέσινγκ στο επιθετικό τρίτο. Ενδεικτικό είναι ότι η Μπάρτσα είχε συνολικά 379 πάσες αντί των 126 των Πειραιωτών, όμως οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν την μπάλα 14 φορές στο επιθετικό τρίτο, δείγμα της πίεσης που ασκούσαν στους αμυντικούς της Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα μπορούσε να πάρει περισσότερα από το πρέσινγκ καθώς σε τρεις φάσεις με Ζέλσον, Ελ Καμπί και Τσικίνιο, έκλεψε την μπάλα κοντά στην περιοχή αλλά είτε το λάθος κοντρόλ, είτε η ετοιμότητα των αμυντικών, «έσβηναν» την περίπτωση απειλής προς τον Σέζνι. Εκτός από τη φάση του Ποντένσε στα 20".

Οι επιθέσεις του Ολυμπιακού μέχρι το 60'

Τελικά το γκολ ήρθε από τη σέντρα του Νασιμέντο και το πέναλτι του Γκαρθία, το οποίο ο Ελ Καμπί μετέτρεψε σε... ελπίδα ανατροπής στο 53'. Μάλιστα, ο Μαροκινός είχε ήδη σκοράρει στο τέλος της συγκεκριμένης φάσης αλλά ο διαιτητής, μετά από έλεγχο του VAR, έδειξε την άσπρη βούλα και ακύρωσε το γκολ.

Αυτή η μείωση και σε εκείνο το χρονικό σημείο, έφερε το μομέντουμ με την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πίεσε την Μπαρτσελόνα. Ακόμα και η φάση του 57ου λεπτού και της αποβολής του Έσε, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να πιέσουν.

Οι ανακτήσεις της μπάλας του Ολυμπιακού μέχρι το 60'

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός έχει 0.94 xGoals αντί του 1.81 που η Μπαρτσελόνα ενώ την ίδια στιγμή μετρούσε 3/9 σέντρες, 30 νικημένες μονομαχίες από τις 50 συνολικά ενώ από τις 179 πάσες, οι 94 ήταν στο μισό των γηπεδούχων με 59 από αυτές να είναι σε «ερυθρόλευκο».

Η Μπαρτσελόνα από την άλλη, πέρα από τις πάσες και την κυκλοφορία της μπάλας, δεν είχε ξεφύγει σε κάποια στατιστική κατηγορία. Μόλις μία ανάκτηση παραπάνω από τον Ολυμπιακό, μία πετυχημένη σέντρα (από τις συνολικά τρεις) και οκτώ περισσότερες πετυχημένες μονομαχίες. Όσον αφορά τις τελικές, όπως γράψαμε και πιο πάνω, είχε έξι με τρεις στην εστία αντί των τεσσάρων του Ολυμπιακού με δύο στην εστία.

Οι σέντρες του Ολυμπιακού μέχρι το 60'

Μετά την αποβολή το απόλυτο χάος!

Από την «σπίθα» στο απόλυτο σκοτάδι. Το διάστημα 60' με 94' θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με πολλές λέξεις. Είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα για να λάβει αρκετούς τίτλους εκείνη η στιγμή του παιχνιδιού. Στο 57ο λεπτό ήρθε η αποβολή του Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 68ο λεπτό το αμφισβητούμενο πέναλτι στον Ράσφορντ που ο Γιαμάλ το μετέτρεψε σε 3-1.

Από το 68' μέχρι το 79', η Μπαρτσελόνα βρίσκει στον δρόμο για τέσσερα γκολ (!) και εκτοξεύει το σκορ στο 6-1 μέχρι το 79'. Η διαφορά των δύο ομάδων γίνεται αδιανόητη. Ολική κατάρρευση του Ολυμπιακού και εύκολο θήραμα για τον Χάνσι Φλικ.

Στο διάστημα 60' - 94', ο Ολυμπιακός δεν βρήκε καν τελική προσπάθεια. Στο τρίτο μισό της Μπαρτσελόνα έδωσε μόλις δύο μονομαχίες, στις οποίες δεν απειλήθηκε ποτέ η αντίπαλη άμυνα ενώ σε εκείνο το σημείο του γηπέδου, οι Πειραιώτες είχαν μόλις επτά πάσες σε 34 λεπτά (!).

Και πάμε στα μετόπισθεν. Το απόλυτο χάος. Σε αυτά τα λεπτά, η Μπάρτσα, ενώ σε όλο το ματς είχε 1.81 xGoals, είχε μόνο εκεί 2.17. Έκανε 8 τελικές με τις 4 να βρίσκουν εστία (και γκολ) ενώ είχε στριμώξει στα... καρέ του τον Ολυμπιακό.

Είχε πέντε σέντρες, 16 μονομαχίες κοντά στην περιοχή των «ερυθρολεύκων» ενώ παράλληλα είχαν 32 πάσες στο επιθετικό τρίτο με τις 25 να είναι επιτυχείς. Στην κατοχή, η διαφορά παραμένει τεράστια με 281 πάσες των «μπλαουγκράνα» αντί των μόλις 74 του Ολυμπιακού και την κατοχή στο φινάλε να είναι 78-22% (!).

Η ροή του αγώνα μέχρι το 60' σε σύγκριση με το τελευταίο ημίωρο είναι σαν την ημέρα με τη... νύχτα. Δεν ξέρει κανείς τι θα γινόταν αν δεν ερχόταν η αποβολή του Έσε. Η Μπαρτσελόνα μπορεί και πάλι να νικούσε ή ο Ολυμπιακός να έκανε την υπέρβαση που ψάχνει στο φετινό Champions League. Το θέμα είναι αυτή η απόφαση του Ελβετού διαιτητή, άλλαξε τελείως τα δεδομένα του αγώνα, κάτι που φαίνεται και από τους αριθμούς.

