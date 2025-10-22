Τα ισπανικά μίντια εμφανίστηκαν διχασμένα σήμερα το πρώι με τη Marca και την AS να «δικαιώνουν» τον Ολυμπιακό για τα παραπονά του σχετικά με τη διαιτησία.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε χθες το βράδυ με το βαρύ 6-1 από τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», με τους Πειραιώτες να έχουν πολλά παράπονα από τον διαιτητή, ο οποίος με την άδικη αποβολή του Έσε και το αμφιλεγόμενο πέναλτι υπέρ του Ράσφορντ έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο των ερυθρόλευκων να διεκδικήσουν κάτι από το ματς.

Τα ισπανικά μέσα σήμερα το πρώι εμφανίστηκαν διχασμένα με τη MARCA και την AS να εκθειάζουν την εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι και την κόκκινη κάρτα και να τον «δικαιώνουν» σχετικά με τη διαιτησία χαρακτηρίζοντας την «το λιγότερο αμφιλεγόμενη».

Συγκεκριμένα, η MARCA στο σημερινό της πρωτοσέλιδο έγραψε σχετικά με τον Ολυμπιακό ότι: «Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων μέχρι που έμεινε με 10 παίκτες».

Η AS στο δικό της πρωτοσέλιδο σχολίασε «Ένα χατ τρικ από τον νεαρό Φερμίν και μία πολύ αμφιλεγόμενη διαιτησία που προκάλεσε αντιδράσεις».

Από την άλλη, οπως, είναι λογικό, οι καταλανικές εφημερίδες όπως η Mundo Deportivo και η SPORT αναφέθηκαν κυρίως στην επιβλητική νίκη των Καταλανών, αλλά ακόμα κι αυτές αναγνωρίζουν την κάκιστη διαιτησία του Σνάιντερ.

Συγκεκριμένα, Η Deportivo για παράδειγμα στο εξώφυλλό της γράφει ότι: «Φανταστικός Λόπεζ, το χατ-τρικ του οδήγησε τη Μπαρτσα στη συντριβή του αντιπάλου με το Ρασφορντ και τον Λαμιν να την ολοκληρώνουν», αλλά συμπληρώνει πως: «Το εύρος του σκορ, στο οποίο συνέβαλε και η αυστηρή αποβολή του Χέζε, ενισχύει την ομάδα του Φλικ πριν από την επίσκεψη στο Μπερναμπέου».

Η SPORT στο δικό της εξώφυλλο σημειώνει «Το χατ τρικ του Φερμίν οδήγησε στη νίκη επί του Ολυμπιακού. Ο Ρασφορντ με δύο γκολ και ο Λαμίν με το πέναλτι έγραψαν το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα ανέκτησε την φόρμα της ενόψει Clasico».