Στο 57ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα ο Σαντιάγκο Έσε αποβλήθηκε και θα χάσει τον αγώνα με την Αϊντχόφεν.

O Ολυμπιακός μείωσε το σκορ στο 53ο λεπτό του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, όμως έπειτα από τέσσερα λεπτά άλλαξαν οι ισορροπίες, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Στο 57ο λεπτό ο διαιτητής Σνάιντερ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έσε για αγκωνιά κι απέβαλε τον Αγρεντινό χαφ με δεύτερη κίτρινη κάρτα!

Τόσο ο Έσε όσο κι ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, διαμαρτυρήθηκαν έντονα, τονίζοντας στον Ελβετό διαιτητή πως καταστρέφει το παιχνίδι. Από την πλευρά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζήτησε εξέταση από τον VAR για αυτήν την αμφισβητούμενη φάση, όμως αυτό δεν προβλέπεται για δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Αργεντινός μέσος θα χάσει το ματς του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.