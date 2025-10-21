Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το αμφισβητούμενο πέναλτι με το οποίο ο Γιαμάλ έκανε το 3-1
Στο 68' η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να φωνάζουν για την απόφαση του διαιτητή Σνάιντερ.
Ο Ράσφορντ έπεσε στην περιοχή του Ολυμπιακού, την ώρα που ο Τζολάκης επιχειρούσε να μπλοκάρει την μπάλα, με τον Σνάιντερ να καλείται στο VAR.
Έπειτα από το on field review ο Ελβετός ρέφερι αποφάσισε να δείξει την άσπρη βούλα, απόφαση για την οποία οι παίκτες του Ολυμπιακού αντέδρασαν φωνάζοντας πως δεν υπήρχε παράβαση.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιαμάλ, ο οποίος νίκησε τον Τζολάκη γράφοντας το 3-1 για την Μπαρτσελόνα στο 68'.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.