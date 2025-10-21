Στο 68' η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να φωνάζουν για την απόφαση του διαιτητή Σνάιντερ.

Ο Ράσφορντ έπεσε στην περιοχή του Ολυμπιακού, την ώρα που ο Τζολάκης επιχειρούσε να μπλοκάρει την μπάλα, με τον Σνάιντερ να καλείται στο VAR.

Έπειτα από το on field review ο Ελβετός ρέφερι αποφάσισε να δείξει την άσπρη βούλα, απόφαση για την οποία οι παίκτες του Ολυμπιακού αντέδρασαν φωνάζοντας πως δεν υπήρχε παράβαση.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιαμάλ, ο οποίος νίκησε τον Τζολάκη γράφοντας το 3-1 για την Μπαρτσελόνα στο 68'.