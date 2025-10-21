Εικόνες που μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να προσφέρει. Δείτε πλάνα με τους φίλους των Πειραιωτών έξω από το Μονζουίκ!

«Μαγικός» και απίθανος ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας του Ολυμπιακού, έστησε το δικό του πάρτι έξω από το Μονζουίκ! Περίπου 3.500 φίλοι των Πειραιωτών (και κάτι παραπάνω) βρέθηκαν στη Βαρκελώνη για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και έξω από το γήπεδο έφτιαξαν μία καταπληκτική ατμόσφαιρα που σε κάνει να χάνεις τα λόγια σου.