Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Μαγικός» ο κόσμος των Ερυθρόλευκων, έστησε το δικό του πάρτι έξω από το Μονζουίκ!
Εικόνες που μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να προσφέρει. Δείτε πλάνα με τους φίλους των Πειραιωτών έξω από το Μονζουίκ!
«Μαγικός» και απίθανος ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας του Ολυμπιακού, έστησε το δικό του πάρτι έξω από το Μονζουίκ! Περίπου 3.500 φίλοι των Πειραιωτών (και κάτι παραπάνω) βρέθηκαν στη Βαρκελώνη για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και έξω από το γήπεδο έφτιαξαν μία καταπληκτική ατμόσφαιρα που σε κάνει να χάνεις τα λόγια σου.
