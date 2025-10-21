Ολυμπιακός: Ο μόνος δρόμος με τον οποίο επιβίωσαν στη Βαρκελώνη!

Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει στο blog του στο gazzetta με τον δικό του τρόπο το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει λοιπόν τις πάρα πολύ δύσκολες αποστολές του στο Τσάμπιονς Λιγκ-μετά το Λονδίνο και την Άρσεναλ, παίζει στη Βαρκελώνη και την Μπαρτσελόνα: πρόκειται για τις δύο ομάδες που τον περασμένο Μάϊο αποκλείστηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, οι Καταλανοί στην παράταση!

Η αλήθεια είναι ότι η Μπαρτσελόνα δεν δείχνει να είναι στην καλύτερη της κατάσταση τον τελευταίο καιρό, προφανέστατα λόγω των πολλών τραυματισμών της. Κάπως έτσι, άλλωστε, και απόψε δεν θα αγωνιστούν τρείς καλοί παίκτες της (Ραφίνια, Όλμο, Λεβαντόφσκι). Η τελευταία τετράδα αγώνων της έχει τις οριακές εντός έδρας νίκες (2-1) επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ και της Τζιρόνα, την εκτός έδρας ήττα της 1-4 από τη Σεβίλλη και την εντός έδρας ήττα της 1-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Βέβαια, μιλάμε για την….Μπαρτσελόνα, νυν πρωταθλήτρια Ισπανίας και μόλις δύο πόντους μακριά από την πρωτοπόρο Ρεάλ, με την οποία παρεμπιπτόντως παίζει την Κυριακή στη Μαδρίτη. Μιλάμε για τον Γιαμάλ, τον νέο Μέσι, με την χρηματιστηριακή αξία των 200 εκ. Ευρώ!!! Τον Πέδρι των 140 εκ. Ευρώ!!! Μία ομάδα που ακόμη και με τις απουσίες της, θα έχει σήμερα ένα ρόστερ 800 εκ. Ευρώ…

Κι έχει ένα νόημα να τσεκάρουμε πώς διαχειρίζεται η Μπαρτσελόνα τα παιχνίδια της για το Τσάμπιονς Λιγκ στο Μονζουίκ και ειδικά τέτοιου είδους παιχνίδια, δηλαδή με αντιπάλους όχι της κατηγορίας της, αλλά από πιο κάτω κατηγορίες. Οδηγός είναι αναπόφευκτα η περσινή σεζόν, πρώτη της με τον Γερμανό Φλικ στον πάγκο. Κι ατυχώς για τον Ολυμπιακό μοιάζει να τα διαχειρίζεται υποδειγματικά. Δείτε:

Με Γιάνγκ Μπόϊς 5-0, με το 1-0 στο 8’

Με Μπρεστ 3-0, με το 1-0 στο 10’

Με Μπενφίκα 3-1, με το 1-0 στο 11’

Τρεις αγώνες, τρεις νίκες, με 11-1 γκολ. Κύριο γνώρισμα το γρήγορο γκολ. Και στα τρία παιχνίδια η Μπαρτσελόνα ήταν μπροστά στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο…Κάπως αντιστάθηκε η Μπενφίκα, ισοφαρίζοντας αμέσως, στο 13΄, αλλά κι αυτή τέλειωσε το ημίχρονο με το τελικό σκορ, 3-1.

Ακόμη, όμως, και με τις μεγάλες ομάδες της Γερμανίας, η Μπαρτσελόνα ήταν τα ίδια και…χειρότερα στη Βαρκελώνη: 4-1 με την Μπάγερν με το 1-0 μόλις στο πρώτο λεπτό, παρότι οι Βαυαροί ισοφάρισαν μόλις στο 18’! Και 4-0 με την Μπορούσια Ντόρτμουντ με το 1-0 στο 25’.

Οι μόνες που την γλίτωσαν, και δεν έχασαν, από την Μπαρτσελόνα ήταν δύο ιταλικές ομάδες! Η Αταλάντα έφερε 2-2, ισοφαρίζοντας δύο φορές! Και η Ίντερ έφερε 3-3, που προηγήθηκε 0-2 και 1-3! Να προσέξουμε ακριβώς εδώ κάτι πιθανότατα πάρα πολύ σημαντικό: και οι δύο ήταν ισόπαλες στο ημίχρονο, 0-0 και 2-2. Γιατί στέκομαι εδώ. Γιατί και η Παρί Σεν Ζερμέν, που πήγε και κέρδισε φέτος 2-1 στη Βαρκελώνη με γκολ στο 90’, ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο 1-1.

Δηλαδή, οι τρεις ομάδες που πήραν αποτέλεσμα από την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελώνης είναι αυτές που δεν έχαναν στο ημίχρονο. Όλες οι άλλες, που έχαναν στο ημίχρονο, έχασαν και στο τέλος! Βέβαια, μιλάμε για ομαδάρες όπως η Παρί κι η Ίντερ, αλλά και για ομάδα υψηλού επιπέδου όπως η Αταλάντα.

Αλλά μοιάζει να είναι ο μοναδικός δρόμος, αν θέλεις να επιβιώσεις στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα του Φλικ. Να αντέξεις στο α΄ ημίχρονο!

Άσχετο:

Ελβετός είναι ο διαιτητής απόψε, ο Σνίντερ. Έχει παίξει μία φορά τον Ολυμπιακό, παλιότερα, αποβάλλοντας τον Ομάρ Ελαμπντελαούι 20 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα του με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που είχε κριθεί με ένα γκολ του Χασάν στο 90΄ (1-0). VAR είναι επίσης Ελβετός, ο Σαν, διαιτητής, επίσης παλιότερα, στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-1 με το αυτογκόλ των Γιαννιώτη, Βούκοβιτς. Ο Σαν είχε παίξει ακόμη πιο παλιά κι ένα Γιουβέντους-Ολυμπιακός 3-1 στο Γιουθ Λιγκ.

Μπαρτσελόνα δεν έχουν ξαναπαίξει οι δύο Ελβετοί. Με ισπανικές ομάδες ο Σνίντερ ήταν διαιτητής στο Τζιρόνα-Φέγενορντ 2-3 πέρυσι και στο Ντινάμο Ζάγκρεμπε-Μπέτις 1-1 πρόπερσι. Στα ίδια παιχνίδια VAR ήταν ο Σαν. Ο τελευταίος ήταν VAR τις προάλλες και στο Ελλάδα-Δανία 0-3. Όπως και στα Άγιαξ-ΑΕΚ 3-1, Άντβερπ-ΑΕΚ 1-0 και, από ισπανικές ομάδες, Αθλέτικ-Ρόμα 3-1, με τη Ρόμα να παίζει με 10 παίκτες από το 11ο λεπτό λόγω αποβολής.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σε όλους μας άρεσε ο Μάντσα στον αγώνα της Λάρισας το Σάββατο. Αλλά υπήρχαν και, ιδίως προς το τέλος, σημεία του παιχνιδιού του, από τα οποία επιβεβαιώνονταν ότι είναι ακόμη άγουρος, όπως λέμε. Σε μία περίπτωση δεν έκανε καλή πάσα και συνέχισε κάνοντας φάουλ. Σε δεύτερη, ενώ έλεγχε την μπάλα, του την έκλεψαν και υπέπεσε πάλι σε φάουλ. Και σε μία τρίτη περίπτωση, δεν έδιωξε καλά, αλλά πάνω σε αντίπαλο.

Και στο παιχνίδι Κυπέλλου, πάντως, με τον Αστέρα ο Μάντσα προς το τέλος είχε ρίξει στροφές. Ίσως το παιδί να μην έχει ακόμη ρυθμό, παίζοντας αραιά και που. Όπως κι αν έχει, μοιάζει να έχει προοπτικές για ωραία πράγματα, με την καλή τεχνική του, με τη βελτίωση που παρουσιάζει στο ψηλό παιχνίδι (που πρέπει να το κάνει μεγάλο όπλο του) και με την ψυχραιμία που παίζει, με τον τρόπο που βάζει το σώμα του κλπ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι Emoji