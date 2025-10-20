Γκαρθία: «Με τη Μπαρτσελόνα θυμάμαι τα παιχνίδια που έχω κερδίσει, είναι μεγάλη η πρόκληση»

Ο Ισπανός μέσος απάντησε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου πριν από το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός επί ισπανικού εδάφους.

Ο Ντάνι Γκαρθία εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου πριν τη Μπαρτσελόνα. Ο έμπειρος χαφ εκεί τόνισε για:

Τη Μπαρτσελόνα: Να είμαστε ο εαυτός μας. Να δώσουμε τον καλύτερό μας. Αύριο θα δώσουμε τον πιο καλό μας εαυτό. Να δώσουμε την πιο καλή βερσιόν μας. Δείξαμε με την Άρσεναλ πως μπορούμε. Ελπίζουμε αύριο να δείξουμε μία καλή εικόνα.

Το ότι είναι πρόκληση το ματς αυτό ότι ηλικία και να έχεις: Βέβαια. Νομίζω είναι το ίδιο για μένα (από πλευράς ηλικίας). Ένα παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ είναι μία μεγάλη πρόκληση και έχουμε όρεξη να παίξουμε και να πάμε καλά. Σε όλες τις ηλικίες μπορείς να το απολαύσεις το ίδιο.

Τα ματς του με τη Μπαρτσελόνα: Έχω παίξει 23 φορές. Από τα αυτά τα παιχνίδια έχω κερδίσει τα 3 ή τα 4, εάν θυμάμαι καλά. Αυτά θυμάμαι (εννοεί αυτά που κέρδισε). Εάν κάνεις ένα καλό παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα μπορείς να την κερδίσεις.

Τις Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα: Το κοινό σημείο με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα είναι πως είναι 2 τεράστιες ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τη διοργάνωση (και ενώ στάθηκε και στη σημασία του πόσο καλός πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός).

