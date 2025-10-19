Πρόβλημα για τους οπαδούς: Απεργία των ταξί την ημέρα του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη ενόψει του αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική του Champions League, ωστόσο οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη μετακίνησή τους.
Συγκεκριμένα, την ημέρα του αγώνα, ανακοινώθηκε πως θα απεργήσουν τα ταξί της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικά προβλήματα στη μετακίνηση αλλά και γενικά στους δρόμους της περιοχής.
Ο λόγος είναι η αντίθεση των οδηγών ταξί για τη συνεργασία της Μπαρτσελόνα με την εταιρία «Uber», με αποτέλεσμα να κινηθούν μαζικά προς το γήπεδο και τα γραφεία της ομάδας, ενώ η απεργία θα είναι από τις 17:00 μέχρι τις 22:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.