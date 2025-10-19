Πρόβλημα για τους οπαδούς: Απεργία των ταξί την ημέρα του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στη Βαρκελώνη για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα καθώς τα ταξί θα απεργούν εκείνη τη μέρα.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη ενόψει του αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική του Champions League, ωστόσο οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, την ημέρα του αγώνα, ανακοινώθηκε πως θα απεργήσουν τα ταξί της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικά προβλήματα στη μετακίνηση αλλά και γενικά στους δρόμους της περιοχής.

Ο λόγος είναι η αντίθεση των οδηγών ταξί για τη συνεργασία της Μπαρτσελόνα με την εταιρία «Uber», με αποτέλεσμα να κινηθούν μαζικά προς το γήπεδο και τα γραφεία της ομάδας, ενώ η απεργία θα είναι από τις 17:00 μέχρι τις 22:00.