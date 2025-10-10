Sold out από τους κατόχους διαρκείας του Ολυμπιακού έγιναν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον των οπαδών του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League θα ήταν τεράστιο.

Οι κάτοχοι διαρκείας που είχαν προτεραιότητα εξάντλησαν μάλιστα τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι ερυθρόλευκοι, όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια με Μπαρτσελόνα

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στην Barcelona, που θα διεξαχθεί στο «Estadi Olímpic Lluis Companys» την Τρίτη 21/10/2025 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Πραγματοποιείται έλεγχος σε όσους αγόρασαν εισιτήριο για την απόδειξη ότι είναι και οι αρχικοί κάτοχοι των διαρκείας. Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν αντιστοιχεί με το διαρκείας θα τους ακυρωθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω ότι δεν έχουν δικαίωμα αγοράς όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σε περίπτωση που προκύψουν εισιτήρια από την παραπάνω διαδικασία, θα βγει νέα ανακοίνωση για τη διάθεσή τους».