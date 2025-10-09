Την Παρασκευή (10/10) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στην Ισπανία για να δουν το ματς του Champions League με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, αυτή τη φορά απέναντι στη θρυλική Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσουν τους Μπλαουγκράνα στο «Μονζουίκ» την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, με την ΠΑΕ να ενημερώνει τους φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή (10/10).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στην Barcelona, που θα διεξαχθεί στο «Estadi Olímpic Lluis Companys» την Τρίτη 21/10/2025 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ίντερνετ, www.olympiacos.org, και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10/10 από τις 14:00 έως τη Δευτέρα 15:00 ή έως την εξάντλησή τους), (με δικαίωμα αγοράς ενός (1) εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Ισπανία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο θα ακυρώνεται το εισιτήριο.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF και θα είναι ονομαστικά.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50€.

Σε περίπτωση μη εξάντλησης τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας».