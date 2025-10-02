Ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού χειροκρότησε θερμά τους παίκτες για την προσπάθειά τους έπειτα από το 2-0 με την Άρσεναλ. Δείτε το βίντεο του Gazzetta από το Λονδίνο.

Οι φίλοι των Πειραιωτών επικρότησαν την μεγάλη προσπάθεια των παικτών της ομάδας με αντίπαλο την Άρσεναλ. Συγκεκριμένα μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League η εξέδρα χειροκρότησε θερμά τους ποδοσφαιρστές του Ολυμπιακού . Δείτε το βίντεο του Gazzetta από το γήπεδο.