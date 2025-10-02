Ο Ελ Καμπί είχε ακόμα μία τελική στο 88’ με την κεφαλιά του να μπλοκάρει ο Ράγια, σε μια φάση που αρχικά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης έπιασε το κεφάλι του και μετά χειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών της ομάδας του.

Μέχρι και το τελευταίο λεπτό ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να απειλήσει την Άρσεναλ χάνοντας ευκαιρίες. Μία από αυτές ήταν στο 88’ με τον Ποντένσε να κάνει την σέντρα και τον Ελ Καμπί με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στην αγκαλιά του Ράγια. Στην φάση αυτή μάλιστα η κάμερα έπιασε αρχικά τον ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη να πιάνει το κεφάλι του και στην συνέχεια να χειροκροτεί την προσπάθεια των παικτών της ομάδας του. Η συγκεκριμένη φάση ελέγχθηκε και για περίπτωση πέναλτι χωρίς να δοθεί κάτι.