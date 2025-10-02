Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Η ευκαιρία του Ελ Καμπί και η αντίδραση του Μαρινάκη (vid)
Μέχρι και το τελευταίο λεπτό ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να απειλήσει την Άρσεναλ χάνοντας ευκαιρίες. Μία από αυτές ήταν στο 88’ με τον Ποντένσε να κάνει την σέντρα και τον Ελ Καμπί με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στην αγκαλιά του Ράγια. Στην φάση αυτή μάλιστα η κάμερα έπιασε αρχικά τον ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη να πιάνει το κεφάλι του και στην συνέχεια να χειροκροτεί την προσπάθεια των παικτών της ομάδας του. Η συγκεκριμένη φάση ελέγχθηκε και για περίπτωση πέναλτι χωρίς να δοθεί κάτι.
