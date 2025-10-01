Η Μπαρτσελόνα πήρε το προβάδισμα στο 19΄κόντρα στην Παρί, όταν ο Ράσφορντ έστρωσε τη μπάλα με εκπληκτική πάσα στον Φεράν Τόρες που σκόραρε με προβολή για το 1-0.

