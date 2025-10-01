Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Φεράν Τόρες άνοιξε το σκορ από εκπληκτική ασίστ του Ράσφορντ (vid)
Η Μπαρτσελόνα πήρε το προβάδισμα στο 19΄κόντρα στην Παρί, όταν ο Ράσφορντ έστρωσε τη μπάλα με εκπληκτική πάσα στον Φεράν Τόρες που σκόραρε με προβολή για το 1-0.
Άνοιξε το σκορ η Μπαρτσελόνα με υπέροχο συνδυασμό απέναντι στην Παρί. Έπειτα από αβίαστο λάθος του Βιτίνια στον χώρο του άξονα, οι Μπλαουγκράνα έκλεψαν τη μπάλα με ψηλά, με τον Ράσφορντ να βρίσκει με εκπληκτική πάσα τον Φεράν Τόρες στην καρδιά της άμυνας που εκτέλεσε από κοντά τον Σεβαλιέ για το 1-0.
