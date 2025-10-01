Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν όρθιος στα επίσημα του γηπέδου της Άρσεναλ παρακολουθώντας με αγωνία το παιχνίδι.

Στο Emirates το «παρών» έδωσε φυσικά και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης για το ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Άρσεναλ.

