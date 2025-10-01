Ο Μικέλ Αρτέτα εξήρε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή που είχε όταν ήταν ακόμη παιδάκι και έψαχνε μια θέση στο... όνειρό του μέσω των τμημάτων υποδομής της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το 1994 η Λεμόνα γίνεται η τελευταία ομάδα του ποδοσφαιριστή ακόμα, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος κόουτς, αρχίζει να χτίζει το προπονητικό του προφίλ και μετά την Αράτια, η Αθλέτικ Μπιλμπάο η μεγάλη ομάδα της χώρας των Βάσκων αποτελεί το μεγάλο του σκαλοπάτι, με τον ίδιο να αποτελεί μέλος του προπονητικού σταφ των τμημάτων υποδομής.

Ηταν η περίοδος που τότε σε ηλικία μόλις 13 ετών, ο Μικέλ Αρτέτα έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Αθλέτικ, προπονώντας τέσσερις φορές την εβδομάδα υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ.

Αν και ο Μικέλ δεν έμεινε στην ομάδα των Βάσκων, καθώς στη συνέχεια μετακόμισε στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, δεν ξέχασε ποτέ τον άνθρωπο που τον καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης, ο τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου δεν παρέλειψε να εκφράσει τον σεβασμό του για τον προπονητή του Ολυμπιακού και μάλιστα δεν δίστασε να αστειευτεί, καθώς ερωτηθείς ποιον θα ήθελε από τον Ολυμπιακό. χωρίς περιστροφές, ζήτησε τον Μεντιλίμπαρ.

Αρτέτα για Μεντιλίμπαρ: «Ξέρω πόσο αποτελεσματικός είναι»

«Έχουν μια πολύ καλή ομάδα και έναν εξαιρετικό προπονητή», τόνισε ο Αρτέτα. «Τον ξέρω από τότε που ήμουν 13 ετών, επειδή ήταν προπονητής μου τότε. Ξέρω καλά πώς δουλεύει, ξέρω πόσο αποτελεσματικός είναι. Γι’ αυτό και πιστεύω πως αύριο μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι.

Ο Αρτέτα έγινε ένας σπουδαίος παίκτης έχοντας λαμπρή καριέρα στην Premier League με τη φανέλα των Εβερτον και Άρσεναλ, ενώ από το 2019 είναι στον πάγκο της Άρσεναλ με την ομάδα του να παλεύει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Μεντιλίμπαρ από την άλλη,έγραψε τη δική του ιστορία στη Μπιλμπάο ως παίκτης με πάνω από 100 συμμετοχές κι ως προπονητής έχει στην κατοχή του ήδη ένα Europa League με τη Σεβίλλη, ενώ στον Ολυμπιακό με τον ερχομό του άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με εκείνον προπονητή είδαμε τίτλο σε επίπεδο συλλόγων στις διοργανώσεις της UEFA!

Photo Credits: Χρήστος Ζωίδης