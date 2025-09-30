Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ ο Μικέλ Αρτέτα έκανε ειδική αναφορά στον άλλοτε προπονητή του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρώτη του εκτός έδρας δοκιμασία στη League Phase του Champions League, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη 2η της Premier League, Άρσεναλ, στο «Emirates».

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου ο ο τεχνικός των Κανονιέρηδων, Μικέλ Αρτέτα, έκανε ειδική αναφορά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο είχε προπονητή στα 13 του χρόνια, στην Ακαδημία της Αθλέτικ Μπιλμπάο, στα πρώτα βήματα του Βάσκου στην προπονητική.

«Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δυνατή ομάδα και έναν πολύ πολύ καλό προπονητή, τον οποίο ξέρω από παιδί καθώς τον είχα προπονητή εκείνη την περίοδο. Ξέρω πώς δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ, πόσο επιδραστικός είναι και γι΄αυτό λέω ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, είπε ο Μικέλ Αρτέτα.