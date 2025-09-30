Ολυμπιακός: Η ατάκα του Αρτέτα για τον «επιδραστικό» Μεντιλίμπαρ (vid)
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρώτη του εκτός έδρας δοκιμασία στη League Phase του Champions League, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη 2η της Premier League, Άρσεναλ, στο «Emirates».
Στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου ο ο τεχνικός των Κανονιέρηδων, Μικέλ Αρτέτα, έκανε ειδική αναφορά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο είχε προπονητή στα 13 του χρόνια, στην Ακαδημία της Αθλέτικ Μπιλμπάο, στα πρώτα βήματα του Βάσκου στην προπονητική.
«Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δυνατή ομάδα και έναν πολύ πολύ καλό προπονητή, τον οποίο ξέρω από παιδί καθώς τον είχα προπονητή εκείνη την περίοδο. Ξέρω πώς δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ, πόσο επιδραστικός είναι και γι΄αυτό λέω ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, είπε ο Μικέλ Αρτέτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός: Ο Δημήτρης Τομαράς μεταφέρει το κλίμα από το Λονδίνο πριν τη δοκιμασία με Άρσεναλ
- Μεντιλίμπαρ για το Αρσεναλ - Ολυμπιακός: «Αν σκεφτόμασταν το τι καλό μπορεί να κάνει ο αντίπαλος, θα καθόμασταν στον Πειραιά»!
- Stoiximan Super League: Τι είναι οι κάμερες EPTS που ανέφερε ο Βαλέρι και πόσες υπάρχουν σε κάθε γήπεδο