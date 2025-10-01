Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η διπλή επιλογή για το πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός
Σήμερα το βράδυ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο Λονδίνο στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με σύμμαχο τη παράδοση οι «Ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο «Emirates», με στόχο να μας χαρίσουν μία ακόμη μεγαλή ευρωπαϊκή βραδιά και να δώσουν χαρα στους χιλιάδες φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό του.
Ο Ολυμπιακός ψάχνει πέρα από το τριτο του συνεχόμενο «δίπλο» στο «Emirates», την υπέρβαση και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς που θα του δώσουν την ώθηση να συνεχίσει στη επόμενη φάση της διοργάνωσης, μετά και από τη «λευκή» ισοπαλία στο «Καραισκάκης» κόντρα στη Πάφο.
Η μεγάλη αυτή αναμέτρηση των Πειραιωτών ενάντια στους «κανονιέρηδες» θα μεταδοθεί ζωντάνα στις 22:00 με τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα του Mega και του Cosmote Sport 2.
