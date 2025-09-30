Ιστορικό γκολ για την Πάφο, καθώς ο Όρσιτς μείωσε σε 4-1 κόντρα στη Μπάγερν με όμορφο σουτ και πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Κύπριων στο Champions League.

