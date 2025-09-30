Πάφος - Μπάγερν: Ο Όρσιτς με σουτάρα σκόραρε το πρώτο γκολ των Κύπριων στο Champions League
Ιστορικό γκολ για την Πάφο, καθώς ο Όρσιτς μείωσε σε 4-1 κόντρα στη Μπάγερν με όμορφο σουτ και πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Κύπριων στο Champions League.
Το πρώτο γκολ στην ιστορία της σε τελικά φάση Champions League πέτυχε η Πάφος, μειώνοντας σε 4-1 κόντρα στη Μπάγερν στο 45΄. Σκόρερ για τους Κύπριος ο Όρσιτς, ο οποίος με ασύλληπτο σουτ από μακρινή απόσταση σημάδεψε το παραθυράκι του Νόιερ για να βρει δίχτυα για τους γηπεδούχους.
