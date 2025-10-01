Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Τι καιρό θα κάνει στο Λονδίνο την ώρα του ματς
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε γήπεδο που έχει γράψει ιστορία, θέλοντας να χαρίσει στους φιλάθλους του ακόμα μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει τη 2η της Premier League, Άρσεναλ, στο «Emirates», το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Φυσικά το Λονδίνο δεν... φημίζεται για ιδανικές καιρικές συνθήκες, όμως με βάση τη σχετική πρόγνωση η κατάσταση δεν θα είναι άσχημη την ώρα που οι Πειραιώτες θα αγωνίζονται στην έδρα των Κανονιέρηδων.
Όπως αναφέρει η πρόβλεψη του καιρού όταν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσουν το σύνολο του Αρτέτα το θερμόμετρο θα δείχνει 10 βαθμούς, θα έχει πολύ ασθενή άνεμο, περίπου 2 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής είναι μόλις στο 3%. Σημειώνεται πως κατά την άφιξή του στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός βρήκε ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία.
