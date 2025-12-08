Έφτασαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο φωτισμό τους, τον χλοοτάπητα του Καραϊσκάκη.

Με εντολή και δαπάνες του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, το στάδιο Καραϊσκάκη συνεχώς εκσυχρονίζεται. Σήμερα Δευτέρα αφίχθησαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο φωτισμό τους, τον χλοοτάπητα του σταδίου. Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Καραϊσκάκη, Βασίλης Βασιλειάδης, κάνει τις ενέργειες που πρέπει για να φτάσει στην εντέλεια το φωτιστικό σύστημα που φωτίζει και δυναμώνει τον χλοοτάπητα του γηπέδου.