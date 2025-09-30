Χωρίς φόβο για τον σπουδαίο αντίπαλο, αλλά με υπομονή κόντρα στην Άρσεναλ, επιθυμεί να δει τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης, ο τεχνικός των Πειραιωτών,. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! ΛΟΝΔΙΝΟ, αποστολή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλυσε τις σκέψεις του πριν το Άρσεναλ - Ολυμπιακός στις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου από το Λονδίνο. Ειδικότερα ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πριν τον αγώνα της Τετάρτης.

- Φανταζόμαστε την περασμένη Κυριακή είδατε το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ. Σας προβληματίζει που είναι μία ομάδα που μέχρι το τέλος ψάχνει το γκολ και τα καταφέρνει συνήθως;

Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθόυν μέχρι το τέλος να κερδίσουν. Δουλεύουν πάρα πολύ για να το πετύχουν.

- Είχατε πει μετά την κλήρωση ότι δεν θα αλλάξετε το στιλ ποδοσφαίρου; Είδαμε ότι η Άρσεναλ είχε καλή κυκλοφορία και έσπαγε με χαρακτηριστική άνεση το πρέσινγκ των Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ. Σκέφτεστε να αλλάξετε κάτι;

Το να αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς. Δεν θα ξέραμε πώς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε.

- Η Άρσεναλ είναι μία ομάδα που μπορεί να διασπάσει κλειστές άμυνες και είναι εξαιρετική στις στατικές φάσεις. Πώς σκέφτεστε να την αντιμετωπίσετε;

Δεν πρέπει να τρελαινόμαστε. Πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι. Αν σκεφτόμαστε συνεχώς τι καλό θα κάνει ο αντίπαλος, ίσως να μην ερχόμασταν και να μέναμε - νακαθόμασταν - στον Πειραιά.

= Είναι προτεραιότητά σας να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός δίχως φόβο απέναντι σε μία τέτοια ομάδα;

Φυσικά είναι σημαντική η νοοτροπία, να δείξει θάρρος και να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο αντίπαλο. Οσο προετοιμασμένος κι αν είσαι, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Άλλο το να κλειστείς και να μην μπορείς να αντιδράσεις και αυτό είναι κάτι που ελπίζουμε να μην συμβεί. Εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε.

- Ρωτήσαμε τον Αρτέτα ποιον θα έπαιρνε από τον Ολυμπιακό και απάντησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Τον ευχαριστώπολύ. Ξέρω ότι με αγαπάει και τον αγαπώ, γιατί ήμουν προπονητής όταν εκείνος ήταν μικρό παιδάκι.

- Είστε αήττητος στην Αγγλία και με τη Σεβίλλη, αλλά και με τον Ολυμπιακό. Σας ταιριάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Άρσεναλ φαντάζει πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος από την Άστον Βίλα. Τί πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει;

Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά και ελπίζουμε αύριο να μην είναι η πρώτη φορά. Είναι σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο και με θάρρος. Θα υπάρξουν στιγμές ότι θα υποφέρουμε και θα μας πιέσει ο αντίπαλος και θα πρέπει να δείξουμε αντοχή σε όλα αυτά.

- Πόσο σας «προβληματίζει» το κομμάτι ότι υπάρχουν έξι χαφ στην ομάδα σας και με δεδομένη την επιστροφή του Σιπιόνι;

Είναι πολύ εύκολο να έχεις πολλές επιλογές. Το κακό θα ήταν αν δεν είχαμε πολλές επιλογές. Θα αποφασίσω ποιος είναι η καλύτερη επιλογή για τη δεδομένη στιγμή και θα έχω την ευκαιρία να αλλάξω.

- Είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι θα πρέπει να αντέξετε την ατμόσφαιρα;

Θα είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Εμείς θα πρέπει να αντέξουμε στην πίεση. Ο αντίπαλος θα μας πιέσει και όχι ο κόσμος. Εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.

- H ατμόσφαιρα είναι από τις πιο ωραίες στην Αγγλία. Πώς το αντιμετωπίσετε;

Στους παίκτες αρέσει πάντα να παίζουν σε τέτοια ατμόσφαιρα. Δίνουν πολύ μεγάλο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές. Το άσχημο είναι να παίζεις σε άδειο γήπεδο. Πρέπει να το απολαύσουμε.

Ο Ποντένσε από την άλλη τόνισε:

- Έχεις εμπειρία από την Αγγλία. Πώς περιμένεις το ματς και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει αποτέλεσμα;

Θα είναι ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό παιχνίδι και με υψηλό ρυθμό. Υπάρχουν δύσκολα σημεία, ειδικά στις στατικές φάσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς και για αυτούς. Νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί για να τους αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ένα καλό ματς εδώ.

- Τις τρεις φορές που ήρθε ο Ολυμπιακός στο Εμιρέιτς, κέρδισε με δύο Πορτογάλους προπονητές. Μήπως ήρθε η ώρα να επαναληφθεί μία νίκη με πρωταγωνιστή έναν Πορτογάλο ποδοσφαιριστή;

Πάντα είχαμε και πολλούς Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Το έχουμε καταφέρει. Έχουμε παίξει σε αυτό το επίπεδο κι άλλες φορές. Ίσως είναι μία καλή ευκαιρία για να ξανακάνουμε το ίδιο.

- Για τους ποδοσφαιριστές όταν αντιμετωπίζουν αστέρια του αθλήματος, πόσο μεγαλύτερο κίνητρο είναι να μπουν σε ένα τέτοιο γήπεδο και να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν;

Φυσικά για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ όμορφο και θέλουν να παίζουν απέναντι στις καλύτερες ομάδες και τους καλύτερους. Εϊναι σημαντικό να παίζουμε απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος με μεγάλους παίκτες. Ο στόχος μας έιναι πάντα να κερδίζουμε, είτε παίζουμε με την Άρσεναλ, είτε με τον Λεβαδειακό.

- Έχεις πετύχει γκολ με τη Γουλβς στο συγκεκριμένο γήπεδο. Τί στοιχεία πρέπει να έχετε αύριο για να φύγετε νικητές;

Νομίζω ότι είναι μία ερώτηση ξπου πρέπει να τη ναπαντήσει ο προπονητής. Η άποψή μου είναι ότι η ομάδα παίζει πολύ γρήγορα, έει υψηλό ρυθμό. Κι εγώ έπαιξα εδώ με τη Γουλβς. Θα πρέπει να κάνουμε ένα έξυπνο παιχνίδι και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που θα μας παρουσιαστούν.

- Ποιες είναι οι διαφορές του τωρινού αγγλικού πρωταθλήματος με το αγγλικό πρωτάθλημα που είχες παίξει εσύ; Μπορείς να κάνεις μία σύγκριση και με το ελληνικό πρωτάθλημα;

Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο του κόσμου, γιατί έχει αυτόν τον γρήγορο ρυθμό. Είναι δύσκολο να βρεις άλλα πρωταθλήματα με τόσο υψηλό ρυθμό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που αντιμετωπίζω. Παίζοντας στον Ολυμπιακό σε σχέση με το πώς έπαιζα στη Γουλβς, είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουμε διαφορετικά στον Ολυμπιακό, γιατί εδώ θέλουμε παντού να νικάμε. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που βρίσκω. Στη Γουλβς ήταν πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και πολύ γρήγορα, αλλά τώρα με τον Ολυμπιακό πρέπει να κερδίζουμε παντού.