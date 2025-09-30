Επειτα από ένα ταξίδι περίπου 4 ωρών ο Ολυμπιακός έφτασε ένα Λονδίνο με ήλιο και ιδιαίτερα υψηλή για τα δεδομένα της πόλης θερμοκρασία. Τι κόσμο θα έχει στο πλευρό του. Λονδίνο, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Από πολύ πρωί ήταν στο πόδι άπαντες στον Ολυμπιακό (Νέοι και πρώτη ομάδα) για το ταξίδι από την Αθήνα στο Λονδίνο. Η αποστολή των Πειραιωτών πέταξε γύρω στις 10 πρωί και έπειτα από μια πτήση περίπου 4 ωρών αφίχθη στο Λονδίνο για το ιδιαίτερα δύσκολο ματς απέναντι στην Άρσεναλ. Πρώτα θα διεξαχθεί ο αγώνας των Νέων (στις 15.00) και το βράδυ της πρώτης ομάδας (στις 22.00). Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως την αποστολή ακολούθησαν και παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως ο Καμπελά.

Ο καιρός που βρήκαν οι Ερυθρόλευκοι στην Αγγλία δεν έχει καμία σχέση με αυτόν της Αθήνας αυτό το διάστημα αλλά δεν συνάδει και με αγγλικό καιρό. Ηλιοφάνεια αλλά και ανεβασμένη για τα δεδομένα του Λονδίνου θερμοκρασία.

Από την άλλη μαζί με τη ζέστη στο Λονδίνο... ζεσταίνεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού για αυτό το παιχνίδι. Πάνω από 3.000 φίλοι των Πειραιωτών (για την ακρίβεια 3.300 και ίσως λίγο παραπάνω) θα βρίσκονται το βράδυ της Τετάρτης στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα νέα από το μέτωπο της απεργίας ήταν εν τέλει ευχάριστα (ως προς εκείνους που θα ταξίδευαν ανήμερα της αναμέτρησης) αλλά ήδη ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει να διευκολύνει τον κόσμο του που είχε πρόβλημα είτε με το να πάρει πίσω τα λεφτά είτε ακόμα και να μεταβιβάσει εισιτήριό του για τον αγώνα. Το σίγουρο είναι πως ο 12ος παίκτης των Πειραιωτών θα βρίσκεται μαζί τους για έναν ακόμα εκτός έδρας αγώνα.